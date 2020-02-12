В Прикамье 89-летнюю ветерана войны власти по суду пытаются выписать из дома

- Как мы бабушку в суд понесем, на носилках что ли? – недоумевает Алексей Иванович, зять Александры Афанасьевны.

89-летнюю ветерана Великой Отечественной войны власти пытаются по суду выписать из деревянного барака, признанного аварийным. Никакого жилья, положенного ветеранам войны, ей не предлагают. И – даже какой-либо компенсации.

Сейчас Александра Афанасьевна почти не встает и не хочет, чтобы ее фотографировали. Фото: личный архив.

«Они вынуждены были бежать из дома, который разваливался на глазах»

До недавнего времени ветеран войны Александра Югова жила в двухэтажном деревянном бараке вместе со своим внуком-сиротой – его мама умерла при родах, а вскоре скончался и отец.

А затем дом стал разваливаться. Поначалу они с внуком пытались завешивать потолок ковром, чтоб не дуло ледяным холодом, да приколачивать сгнившие доски. Потом жители дома стали выезжать из опасного жилища. Вынуждены были покинуть единственный угол и Александра Афанасьевна с Сашей. Напрасно она показывала в местной администрации Нердвинского поселения удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Жилья ей не дали.

- Они вынуждены были бежать оттуда, потому что барак разваливался на глазах, - говорят родные ветерана войны.

Родная дочь с зятем смогли купить для нее лишь полдомика в соседнем селе Юрич за 150 тысяч рублей. Он тоже нуждается в ремонте. Недавно колонку на улице отключили, а колодца во дворе нет, так что воду приходится выпрашивать у соседей.

В комнатке, где сейчас живет ветеран, потолок тоже приходится латать.

«Глава забрал у бабушки паспорт, чтобы выписать ее»

Сейчас Александра Афанасьевна слегла и почти не встает с постели.

И тут вдруг родная администрация подала на нее в суд.

- Аварийный барак, где она прописана, мы решили снести, вот и хотим выписать ее по суду, - объясняет глава Нердвинского поселения Николай Субботин. - Она ведь там уже не живет.

Как мы уже сообщали, до этого глава поселения забрал у Александры Афанасьевны паспорт, чтобы выписать ее потихоньку, да не получилось.

- Они хотели оформить за бабушку на меня доверенность, чтобы я за нее расписался, вот глава и забрал у бабушки паспорт, но я отказался, - говорит ее внук Александр Югов.

«Как мы бабушку в суд понесем, на носилках что ли?»

Не вышло с первого захода лишить ветерана войны и в суде. Нет, Карагайский районный суд удовлетворил иск поселковой администрации о лишении 89-летней женщины регистрации. Но в вышестоящей инстанции отправили дело на повторное рассмотрение, рассудив, что ветеран с внуком могли покинуть аварийное жилье вынужденно, поскольку жить в нем стало невозможно и небезопасно. И приняв во внимание, что никаких квадратных метров взамен женщине не предложили.

- Мы найдем свидетелей, которые подтвердят, что они съехали тогда, когда в доме еще можно было жить, и он не был официально признан аварийным, - пообещал глава поселения.

Первое повторное судебное заседание в Карагае состоялось уже после публикации в Комсомольской правде», где мы рассказали о судьбе 89-летней ветерана войны.

Вплоть до самой пенсии Александра Югова сидела за рычагами трактора.

В минсоцразвития пообещали разобраться

- Судебного заседания, по сути, не было, - рассказал нам Алексей Иванович, зять ветерана войны. – В суде нам сказали, что 26 февраля будет выездное заседание суда в Нердве, на которое должна явиться ответчица. Ума не приложу: как мы ее туда понесем? На носилках что ли?

Дочь Александры Афанасьевны Фаина Павловна рассказывает, что они несколько лет обивали пороги администрации, добиваясь предоставления ей как ветерану войны благоустроенного жилья.

- Мы поверили, что ветеранам войны выделят жилье по закону, как обещали, - говорит она. – И вот накануне 75-летия Победы маме не только его не дали, но и из прежнего гонят, требуют, чтобы она явилась в суд. А как она явится, если почти уже не ходит?

После публикации в «Комсомольской правде» в краевом минсоцразвития пообещали взять эту историю на контроль.

- Министерство социального развития Пермского края по этому факту проводит проверку, - сообщили в этом ведомстве. - Ситуация находится на контроле.

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