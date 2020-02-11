Прикамские власти переходят на «онлайн-общение» с жителями

«У нас в феврале снег внезапно выпал… В час дня дороги не чищены, ни одна», - подобных комментариев в социальных сетях хватает. Но у этой записи есть одна особенность – она была опубликована на официальной странице администрации Чусового вместе с фотографией заснеженной улицы. В тот же день дорожные рабочие вычистили снег и подсыпали реагенты. Правда, отчиталась об этом администрация только через два дня. Впрочем, это несколько лучше, чем наоборот.

В последние годы обращение к властям разных уровней в режиме «онлайн» стали пользоваться большой популярностью. Многие пермяки вовсе не хотят обращаться с бумажными заявлениями в официальные инстанции или приходить лично на прием, а потом ждать ответы от местной администрации на свои жалобы.

Ведь намного проще обратиться в ту же администрацию через социальные сети. По данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в России составляет 81 процент от всех жителей, при этом 65 процентов людей выходят в сеть ежедневно. Россия находится на втором месте в мире по количеству пользователей соцсетей. Как уверяют исследователи, 70 процентов пользователей, которые оставляют обращения в соцсетях, ожидают ответа на них. Одни – в виде лайков их постов с «котиками», другие – реальных поступков.

Вот фрагмент переписки жителя Лысьвы с администрацией города на странице «ВКонтакте»:

«Оля Еремина:

- Напротив Кизеловской - улица Златоустовская, ее чистят от снега, а нашу следующую, Кизеловскую, не чистят.

Администрация города Лысьвы:

- Заявка принята.

Оля Еремина:

- Администрация города Лысьвы, спасибо почистили».

Оценив эффективность такой обратной связи, власти начали системную работу с обращениями граждан в социальных сетях. Сейчас официальные страницы, в которых можно оставлять комментарии по поводу нечищенного от снега тротуара, невывезенного мусора и прочих «житейских» проблем, есть практически у всех муниципалитетов Пермского края.

И главное, что в отличие от обычных социальных сетей, в которые пермяки пишут, чтобы просто выплеснуть свое негодование по тому или иному поводу, на сообщения, оставленные на этих страницах, можно получить конкретный оперативный ответ.

Обсуждение в паблике

Ответ администрации

Впрочем, необязательно писать в официальные паблики администраций. Сотрудники администраций часто реагируют и на обсуждение острых проблем в каких-либо неофициальных пабликах. К примеру, в конце января в Губахе огромные сосульки, свисающие с крыши дома, убрали после появления фотографий в местном популярном паблике.