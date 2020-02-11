Останки знаменитого разведчика Николая Кузнецова могут привезти в Прикамье

Мэрия Львова отказалась передать прах Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

И тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил организовать сбор средств, чтобы выкупить у украинских властей останки героя.

- Российская сторона готова организовать перевозку останков советского разведчика либо по месту его рождения в город Кудымкар Пермского края, либо на территорию другого региона страны, - привел слова Хинштейна сайт «Единой России». - Также российская сторона готова выкупить останки Николая Кузнецова.

Напомним, Николай Кузнецов был заброшен во время Великой Отечественной войны на оккупированную гитлеровцами территорию. Под видом офицера вермахта обер-лейтенанта Пауля Зиберта он добывал важнейшие сведения стратегического характера, а также проводил диверсии и ликвидации чинов оккупационной администрации. Всего он ликвидировал 11 высокопоставленных нацистских чиновников и генералов. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою как раз с украинскими националистами, охотившимися за ним. В 1960-м году его останки были торжественно перезахоронены на Холме Славы во Львове.

Знаменитый фильм "Подвиг разведчика" во многом основывался на фактах из жизни Николая Кузнецова.

Справедливости ради, надо отметить, что родился Николай Кузнецов хоть и в Пермской губернии, но в районе, относящемся сейчас к Свердловской области. Но с Прикамьем он был тесно связан, и в Кудымкаре проработал несколько лет. Там он и женился.

В 1977 года решением Кудымкарского городского Совета Николаю Кузнецову посмертно было присвоено звание «Почетный гражданин города Кудымкара». В Коми-Пермяцком округе в километре от дороги Кудымкар - Пермь возле деревни Новоселова имя советского разведчика Николая Кузнецова высажено лиственницами. Высота каждой буквы примерно двадцать метров, длина самой надписи - почти полкилометра.