«Перехватывающих автостоянок нет, автобусы старые!» С 10 марта в Перми собираются повысить оплату за парковки до 25 рублей

Почти свершившийся факт: с 10 марта в центре Перми должны ввести подзону платных парковок с увеличенной до 25 рублей оплатой против нынешних 20 рублей.

Это подтвердил в эфире радио «Комсомольская правда»-Пермь» (96,6 FM) руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Он сообщил, что соответствующие документы направлены в администрацию Перми. Речь идет о кварталах, ограниченных улицами Попова, Монастырской, Пушкина и Сибирской, включая площадь перед Центральным рынком. На остальных платных парковках стоимость часа останется прежней - 20 рублей.

Максим Кис обосновал необходимость повышения цен тем, что в самом центре города загруженность парковок в часы пик превышает 90 процентов.

- Мы рассчитываем, что такая мера приведет к тому, что часть автомобилистов, особенно те, кто паркуются в центре длительное время, осознают, что им существенно дешевле парковаться в соседнем квартале, - объяснил он. - Например, ниже улицы Сибирской парковки стоят полупустые.

Пермские автомобилисты восприняли известие без восторга.

- А может быть, сразу, как в Москве, сделать цены по 60 – 100 рублей за парковку? - с иронией предложила радиослушательница Ольга. - Тогда парковки вовсе опустеют, ведь жизнь у пермяков не улучшилась финансово.

- Сначала у нас создали платные парковки под предлогом, что мест на них не хватает, но затем зону распространили и на те кварталы, где припарковаться никогда не было проблем, - задается вопросом радиослушатель Василий. – Так чего же все-таки добивается власть? Собрать больше денег? Тогда повышенную оплату скоро распространят и на другие кварталы.

- Я бы и рад оставить машину на перехватывающей парковке и поехать в центр на общественном транспорте, - говорит радиослушатель Олег. – Но таких парковок нет, да и автобусы такие, что в некоторые и заходить страшно.

А что по поводу повышения цен в подзоне говорят эксперты-урбанисты?

- С точки зрения такической все происходит в русле накопленного опыта других городов, которые также пытаются разгрузить центр мегаполиса не путем взимания платы за въезд в него, а за счет введения зоны платных парковок, - считает пермский урбанист, доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ Сергей Меркушев. – Это обычная практика. Считается, что загруженность на платных парковках в часы пик должна быть 80-85 процентов. С этой точки зрения подход властей вроде бы правильный. Но если мы действительно хотим разгрузить центр города, а не пополнить бюджет, то этого явно недостаточно. Это полумеры. Платные парковки должны работать в системе других мер. В частности, у нас должен быть эффективный, предсказуемый, регулярный, комфортабельный общественный транспорт. Сейчас этого в городе нет. Человек, который сидит за рулем личного автомобиля, на такой общественный транспорт, какой у нас сейчас, пересаживаться не будет. Помимо всего прочего, у нас очень низкая скорость движения уличного общественного транспорта.

По мнению эксперта, некоторые меры по реформированию общественного транспорта могут не снизить, а, наоборот, увеличить транспортные проблемы.

- У нас происходит уничтожение внеуличного транспорта – городской электрички, - напомнил Сергей Меркушев. – В среднесрочной перспективе мы поймем, какую ошибку совершили. Все эти шаги по ликвидации сообщения электропоездов на Горнозаводском участке, уничтожение троллейбуса, неясная ситуация с переделом доли рынка в сфере автобусных перевозок – боюсь, это все нас не только не приближает к быстрому и удобному транспорту, но, возможно, наоборот, удаляет. Главная причина - это катастрофическое отсутствие системного подхода к развитию города и транспортной системы в том числе.

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