«Мороз и солнце». Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные в Пермском крае

Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные, 8 и 9 февраля.

- В эти выходные в Пермском крае ожидается похолодание, но серьезным оно будет лишь в воскресенье, - рассказал «КП-Пермь» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Волна похолодания началась в четверг, она затронула северные районы края, где температура опускалась ниже – 20 градусов. По югу до субботы включительно температура будет – 10…-15 градусов.

В субботу 8 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег, температура будет колебаться от – 10 до – 15 градусов. Во второй половине дня субботы по территории края будет проходить гребень холодного фронта, он сместится с севера на юг и начнется похолодание.

- В ночь на воскресенье, 9 февраля температура опустится до – 18…-22 градусов, а в низких местах и до – 28, - объясняет Андрей Шихов. – Днем будет -15…-20 градусов. Погода будет ясной. В Перми в воскресенье температура понизится до – 22…-24 градусов.

Но за счет того, что сейчас стоит февраль, и световой день достаточно долгий, к вечеру воскресенья температура поднимется до – 11…-16 градусов. Начнется увеличение облачности.

В начале следующей недели ожидается выход глубокого циклона на европейскую часть России, а это значит, что в Пермский край вновь поступит теплый воздух. Правда, пока сложно сказать, насколько предстоящее потепление будет интенсивным. По предварительным прогнозам, вряд ли оно будет таким же сильным, как на этой неделе. Температура повысится значительно, но переход к нулевой отметке маловероятен.