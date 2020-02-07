2020-02-07T06:45:58+03:00
Общество

«Мороз и солнце». Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные в Пермском крае

Самым холодным станет воскресенье, а в начале недели снова потеплеет
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
В феврале световой день уже достаточно долгий, и морозы начинают отступать.В феврале световой день уже достаточно долгий, и морозы начинают отступать.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные, 8 и 9 февраля.

- В эти выходные в Пермском крае ожидается похолодание, но серьезным оно будет лишь в воскресенье, - рассказал «КП-Пермь» инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Волна похолодания началась в четверг, она затронула северные районы края, где температура опускалась ниже – 20 градусов. По югу до субботы включительно температура будет – 10…-15 градусов.

В субботу 8 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег, температура будет колебаться от – 10 до – 15 градусов. Во второй половине дня субботы по территории края будет проходить гребень холодного фронта, он сместится с севера на юг и начнется похолодание.

- В ночь на воскресенье, 9 февраля температура опустится до – 18…-22 градусов, а в низких местах и до – 28, - объясняет Андрей Шихов. – Днем будет -15…-20 градусов. Погода будет ясной. В Перми в воскресенье температура понизится до – 22…-24 градусов.

Но за счет того, что сейчас стоит февраль, и световой день достаточно долгий, к вечеру воскресенья температура поднимется до – 11…-16 градусов. Начнется увеличение облачности.

В начале следующей недели ожидается выход глубокого циклона на европейскую часть России, а это значит, что в Пермский край вновь поступит теплый воздух. Правда, пока сложно сказать, насколько предстоящее потепление будет интенсивным. По предварительным прогнозам, вряд ли оно будет таким же сильным, как на этой неделе. Температура повысится значительно, но переход к нулевой отметке маловероятен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Миллионы бесполезных людей, хакеры взламывают мозги, половина стран — банкроты. Каким будет мир после победы искусственного интеллекта
«Возможно, крысы переживут нас. И построят цивилизацию, научившись на наших ошибках», считает влиятельный современный мыслитель Ной Юваль Харари
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
"Здесь сибирская язва, Эбола и Черная оспа!": Журналистам "КП" удалось попасть в секретный центр, где наши учёные изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске [эксклюзив KP.RU]
Новости 24
В Перми можно будет добраться бесплатно на «Лыжню России»
В Перми в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина
Жителя Прикамья, который надругался над тремя школьницами, признали невменяемым
Пермская прокуратура представила предварительные результаты проверок хостелов после трагедии в отеле «Карамель»
В Перми эвакуировали торговый центр «Триада»
Экс-губернатор Максим Решетников поздравил своего преемника
"Джокер в списке кандидатов". Как оценивают эксперты нового врио губернатора Пермского края
«Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет в Перми
Пермячка обратилась в суд из-за неверно поставленного диагноза
В Перми мужчина сделал замечанию хозяину собаки и получил удар в лицо
В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии на трассе в Прикамья
В Прикамье пропал 68-летний мужчина, который страдает потерей памяти
«Там жесть!». В Прикамье на трассе произошла страшная авария
За 2019 года пермяки заплатили 4 миллиона рублей за штрафы ГИБДД
В Прикамье женщина сорвала со знакомой золотые украшения и выбросила их в сугроб
В Перми пройдет детский экологический забег
Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад
"Она кидается на дверь и кричит". В Перми волонтеры пытаются спасти кошку, которая умирает в запертой квартире
Из-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта
В Перми осудили лихача за пьяную езду и угрозу убийством
В Прикамье мужчину осудили за изнасилование трех школьниц
В прикамской колонии осужденный совершил суицид
В Перми житель дома упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа
В Перми с высоты 80 метров упала женщина
В Перми легковушка сбила двух детей