2020-02-05T16:04:42+03:00
Общество

В Прикамье ударили кирпичом по бизнесу

Под угрозой - работа предприятия, где трудятся 400 рабочих
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На кирпичном заводе в Чайковском работают четыре сотни человек.На кирпичном заводе в Чайковском работают четыре сотни человек.
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Казалось бы, лихие 90-е позади, а с ними - и рейдерские захваты. Судя по сообщениям региональных телеграмм–каналов, это не так.

Сообщается о попытке рейдерского захвата завода с большой историей – крупной компании, производящей на юге Прикамья кирпичи. Под угрозой увольнения оказались четыре сотни рабочих. Они написали несколько писем губернатору, где просят прекратить практику рейдерства. А как обстоит дело в действительности?

В эфире радио «КП»-Пермь» (96,6 FM) ситуацию обсудили учредитель и директор компании Николай Огарков и адвокат Татьяна Андреева.

«Это похоже на 90-е годы»

- Буквально когда мы ехали на эфир, нам позвонил директор кирпичного завода, - рассказала Татьяна Андреева. - Он сообщил о том, что ему поступил звонок от контрагентов предприятия. Якобы им позвонил некто, представившись сотрудником ижевского силового ведомства, и потребовал прекратить сделки с чайковцами, иначе, мол, у них будут проблемы. Это, на мой взгляд, очень похоже на 90-е годы, когда подобным образом захватывали заводы.

По словам Татьяны Андреевой, у событий вокруг кирпичного завода есть предыстория. С ее точки зрения все началось в начале 2016 года.

- Тогда один из совладельцев предприятия, который имеет маленький процент акций, на наш взгляд, пытался установить контроль над предприятием, - рассказала адвокат. – Он зашел на территорию завода с сотрудниками частного охранного предприятия. Ему удалось удерживать контроль в течение двух дней.

«Захватил 6 миллионов кирпичей на 42 миллиона»

- У этого господина - невыделенная доля в собственности предприятии всего лишь в 7 процентов, - объяснил Николай Огарков. - При первом «нашествии» присутствовал работник силовых структур. Мы обратились в службу собственной безопасности МВД Пермского края, и он больше не появлялся. А потом было еще 5 попыток установить контроль над заводом. После вмешательства прокуратуры Пермского края подобные попытки прекратились. В такой обстановке просто напросто невозможно работать, мы судимся уже 3 года.

«Угрожали жене директора завода и детям»

- 28 января нам позвонил оперуполномоченный из Ижевска и сообщил, что им поступило заявление о том, что собственники предприятия Огарков и Верхоланцев похитили у некоего Исаева 60 миллионов рублей, - рассказала Татьяна Андреева. - Мы приехали в Ижевск, и нам пришлось настаивать, чтобы этот оперуполномоченный взял у нас объяснения. В ходе разговора с ним выяснились интересные подробности – о том, что заявление от некоего Исаева принес какой-то неизвестный человек.

- Все это очень серьезно, - подчеркнул в эфире радио Николай Огарков. - Во время первых попыток захвата поступали угрозы директору завода Костюковичу и его жене. Звонившие намекали, что им известно, как и когда их дети ездят в школу. Атаки на предприятие продолжаются. Между тем, речь идет о судьбе предприятия, на котором трудятся сотни рабочих.

(Публикуется на правах рекламы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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