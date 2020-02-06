"Сколько будем платить?" В феврале пермякам придут новые квитанции за мусор

- Мусорят люди, а не квадратные метры, - негодовали пермяки, получившие в прошлом году первые квитанции со строчкой «Вывоз ТБО». Плата за вывоз мусора в них рассчитывалась, исходя из площади квартиры. Вначале эта сумму составляла 3,39 рублей за квадратный метр жилья, затем тариф уменьшился до 2,96 рублей за «квадрат».

Плату установили, исходя из неких нормативов, по которым считается, что жители многоквартирных домов производят 10,6 килограмма отходов на квадратный метр площади квартиры в год.

При этом жители частных домов платили за вывоз мусора с человека, а не с площади здания. Представители нескольких ТСЖ даже обращались в суд, требуя брать деньги за вывоз мусора со всех пермяков одинаково – по количеству проживающих в квартире или доме.

Хотя суд тогда не согласился с их доводами, тем не менее власти изменили свое решение. И с января 2020 года плату за вывоз твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах стали рассчитывать, исходя из количества проживающих в квартире.

Платеж в многоквартирных домах с 1 января стал 72,86 рублей за одного жильца. В частных домах – по-прежнему платеж составляет 65,80 рублей за одного проживающего.

Первые квитанции за вывоз мусора с «подушевым» расчетом жители Прикамья получат уже в ближайшие дни.

- Жителям необходимо внимательно изучить данные квитанции и при необходимости сообщить о том, если в платежном документе неверно отражено количество проживающих, - сообщил Сергей Егошин, генеральный директор «КРЦ-Прикамье».

Что делать если в квитанциях на оплату указана неверное количество жильцов? Надо обратиться в любой филиал МФЦ, подразделения «КРЦ-Прикамье» и ПКГУП «Теплоэнерго». Также обращения можно направить через сайт «КРЦ-Прикамье» или по электронной почте ПКГУП «Теплоэнерго»: info@te.permkrai.ru.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта, документы, подтверждающие право собственности на квартиру, и справку о количестве проживающих.

Кроме того, в ПКГУП «Теплоэнерго» действует горячая линия, где можно получить консультацию по вопросам начисления платы за вывоз отходов. Телефон горячей линии: 236-90-55. Обращаться на нее можно в будние дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.