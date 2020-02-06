Когда объявят карантин в школах, лицеях и гимназиях в Перми 2020

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал поручение главе Перми Дмитрию Самойлову и предложил объявить карантин в Перми 2020 в школах, лицеях и гимназиях.

В частности - закрыть на карантин с 7 февраля по 15 февраля детские образовательные организации Перми и ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

Таким образом, карантин в школах, лицеях и гимназиях Перми 2020 объявят уже 7 февраля. Он продлится до 15 февраля.

Также Виталий Костарев отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Перми идет по нарастающей - за неделю темпы прироста заболеваемости составили 25 процентов, то есть эпидемический порог превышен на 12,6 процента.