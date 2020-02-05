В Перми 17-летний Вова стал ангелом для маленькой Даши

- Получается, Вова стал настоящим ангелом для Дашеньки! – говорят теперь про 17-летнего школьника Вову Шманова, который буквально за месяц сгорел в январе этого года от болезни, которая явилась внезапно.

Одноклассники готовили концерт, средства от которого должны были помочь спасти их друга. Буквально за три дня пермяки собрали необходимые на дорогие лекарства 450 тысяч. Но рак кожи опередил их.

Фото: фонд "Берегиня". 17-летний Вова стал ангелом для Дашеньки.

Он был обычным парнем, добрым и улыбчивым, ходил в школу, гулял с друзьями, играл в компьютерные игры. В декабре у него определили страшную болезнь. В январе Володи не стало.

В благотворительном фонде «Берегиня» объявили: все, кто сдал деньги для Володи, могут забрать их обратно. Хотя уже закупили для него лекарство «Зелбораф». Желающих вернуть пожертвования не нашлось.

А лекарства, собранные для Вовы, пригодилось.

Когда девочка заболела, она не понимала, что с ней происходит. Фото: фонд "Берегиня".

Маленькая пермячка Даша Патрушева заболела так же стремительно, как Володя Шманов. Буквально за несколько месяцев активная и жизнерадостная девочка потеряла возможность двигаться, видеть, глотать и даже дышать. Малышка не понимала, что происходит.

И «Зелбораф» ей помог. Препарат очень сильный, он позволяет девочке быть бодрой и веселой, у нее появилось желание играть в любимые игрушки.

- Одну упаковку препарата, который был приобретен для Вовы Шманова, мы передали Даше, нашей маленькой подопечной, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня». - Эти таблетки действительно очень важны для нее, и мы с вашей помощью будем продолжать поддерживать семью Патрушевых. Спасибо всем!

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