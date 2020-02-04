"Дети были в садике". Подробности о ЧП в Пермском крае, где в жилом доме обрушился потолок
Днем 4 февраля в четырехквартирном жилом доме в Кунгуре обрушилось потолочное покрытие. Дом - 1959 года постройки. В нем только одна приватизированная квартира, где проживает семья из пяти человек.
- В момент ЧП 5-летний ребенок был в детском садике, 9-летний ребенок - в школе, родители - на работе, - сообщили в администрации Кунгура. - Дома был только 68-летний мужчина. В результате обрушения он получил ушибы ног, его увезли в больницу. Скорее всего, завтра его уже выпишут. Все зависит от самочувствия пострадавшего.
Также в администрации добавили, что семье сейчас предоставлено маневренное жилье в многоквартирном доме по улице Челюскинцев. Помощь при транспортировке вещей и переезде пострадавшей семье окажут.
- Решается вопрос о расселении всего дома, где обрушился потолок, - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU