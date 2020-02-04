"Он уже охрип от плача". Волонтеры спасли щенка, которого на двое суток заперли на балконе в мороз

В Перми волонтеры спасли щенка, которого заперли на балконе в морозы. Как рассказала пермячка Галина Ганик, вчера ей позвонили и сообщили, что вторые сутки в одном из домов на Гайве на балконе сидит щенок.

- Соседи беспокоились, что он все время плачет, не ест и не пьет, - говорит Галина. - А еще щенок мог выпасть через широкий проем решетки с четвертого этажа. Мы приехали на место, стучали и звонили в двери квартиры, но нам никто не открывал. Тогда мы вызвали полицию. К тому времени щенок уже охрип от холода, ужаса и постоянного плача.

По словам Галины, сначала полицейским тоже не открывали. А потом к дому приехала еще одна девушка-волонтер Евгения и ветврач Зинаида. Хозяин щенка откуда-то узнал Евгению и открыл дверь.

- Мужчина сказал, что выставил щенка на балкон, потому что тот стал дома наводить бардак, - говорит Галина. - А ведь бедняге всего три месяца. Как он не улетел с балкона с четвертого этажа через решетку? Совсем еще малыш. Мы написали заявление в полицию.

Щенка забрали и увезли на передержку в частный приют "Хатико". Но его надо пристраивать. Малыш оказался умным и ласковым. Но он очень худой - беднягу надо откормить. Если вдруг вы хотите забрать щенка к себе, звоните по телефону 89026471149 (Галина).

А в пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что они проводят проверку по факту обращения.