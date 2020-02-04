16-летняя девочка из Прикамья стала автором обложки американского журнала Vogue

На обложке мартовского журнала Vogue изображена американская певица Билли Айлиш – обладатель всех четырех основных номинаций музыкальной премии Грэмми-2020. Автор одного из портретов Айлиш – 16-летняя школьница Настя Ковтун из Чайковского.

- Когда Vogue обратилась к Насте Ковтун, чтобы заказать портреты Билли Эйлиш для мартовского номера, она думала, что ее разыгрывают, - написала на сайте Vogue редактор журнала Лиана Сатенштейн. - Команда Vogue visuals должна была прислать доказательство - скан обложки журнала и переводы на русский язык, - что мы действительно были серьезны.

По словам Лианы, Айлиш сама рекомендовала двух девушек-художниц – Настю и Кайли Ян из Мичигана, выбрав их из миллионов своих подписчиков и тысяч поклонников благодаря их творчеству в Instagram. Настя Ковтун, которая нарисовала Билли Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самым молодым автором, когда-либо создававшим цифровую обложку Vogue.