2020-02-03T20:26:17+03:00
Звезды

16-летняя девочка из Прикамья стала автором обложки американского журнала Vogue

Настя Ковтун из Чайковского нарисовала певицу Билли Айлиш
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Обложка журнала. Фото: voguemagazineОбложка журнала. Фото: voguemagazine
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На обложке мартовского журнала Vogue изображена американская певица Билли Айлиш – обладатель всех четырех основных номинаций музыкальной премии Грэмми-2020. Автор одного из портретов Айлиш – 16-летняя школьница Настя Ковтун из Чайковского.

- Когда Vogue обратилась к Насте Ковтун, чтобы заказать портреты Билли Эйлиш для мартовского номера, она думала, что ее разыгрывают, - написала на сайте Vogue редактор журнала Лиана Сатенштейн. - Команда Vogue visuals должна была прислать доказательство - скан обложки журнала и переводы на русский язык, - что мы действительно были серьезны.

По словам Лианы, Айлиш сама рекомендовала двух девушек-художниц – Настю и Кайли Ян из Мичигана, выбрав их из миллионов своих подписчиков и тысяч поклонников благодаря их творчеству в Instagram. Настя Ковтун, которая нарисовала Билли Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самым молодым автором, когда-либо создававшим цифровую обложку Vogue.

ИСТОЧНИК KP.RU

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