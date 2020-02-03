2020-02-03T15:13:50+03:00
Общество

На этой неделе в Прикамье придут 20-градусные морозы

Ожидаются также снегопады и ветер
Андрей МАТЛИН
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Морозные дни в этом году редкость.Морозные дни в этом году редкость.Фото: Василий Вахрин
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Похоже, погода в Перми в начале февраля 2020 решила напомнить, что мы живем все же на Урале. И скоро к нам придут 20-градусные морозы. Долго ли они продержатся?

- Не очень верится в приход морозов, но они приближаются, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Во вторник днем, 4 февраля, в Перми ожидается оттепель до +2 градусов, будет идти мокрый снег или даже дождик. Но затем температура воздуха начнет понижаться - сначала плавно, затем скачкообразно.

В среду, 5 февраля, днем в Перми будет от -3 до - 7 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В четверг, 6 февраля, ожидается более основательное понижение температуры - от - 9 до -13 градусов. Вероятны несильные снегопады. В ночь на пятницу будет один из пиков похолодания – от -15 до -20, а в низинах и до -25 градусов. Снега при этом не будет, на небе ожидаются прояснения.

В пятницу днем, 7 февраля, по предварительным прогнозам, в Прикамье может выйти с юга циклон. Вероятны снегопады. Прохладная погода сохранится - до -15 градусов. Будет усиливаться ветер, пойдет снег.

В субботу, 8 февраля, снег может прекратиться, но необязательно. Температура воздуха, скорее всего, будет в диапазоне от -10 до -15 градусов.

В воскресенье, 9 февраля, теплый циклон должен уйти, и днем может установиться по-настоящему морозная погода – от -15 до -20 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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