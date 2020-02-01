Погода в Перми в начале февраля 2020: из-за зимнего дождя горожанам могут понадобиться зонтики

Погода в ближайшие дни может стать настоящим испытанием для коммунальных служб. На смену сильным снегопадам придет оттепель. Ожидаются дожди и плюсовая температура.

- Обычно в конце января и начале февраля у нас не бывает сильных снегопадов, но этот год - исключение, - отмечает руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Циклоны приносят нам не только тепло, но и обильные осадки. А во вторник на следующей неделе может пойти и дождь - после небольшого похолодания в воскресенье к нам вновь придет оттепель.

Сияющий белизной снег стал подарком для пермяков – он превратил город в калейдоскоп красивых пейзажей.

- Снегопады прошли при слабом ветре, это привело к сильному отложению снега на деревьях, какого не было в Перми уже несколько лет, - отметил инженер ГИС-Центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.

- Минувший январь станет самым снежным за всю историю метеонаблюдений погоды в Перми, - констатировали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ.

Судя по всему, нехарактерные для этого времени года сильные снегопады в Прикамье продолжатся.

Сегодняшний субботний день, 1 февраля, обещает быть теплым и сравнительно солнечным - столбик термометра не опустится ниже -3 градусов. В первой половине дня осадков будет немного, снег пойдет только к вечеру, а днем время от времени будет проглядывать солнце.

В воскресенье, 2 февраля, немного похолодает – до -5 градусов днем, осадки при этом не прекратятся, и небо будет пасмурным.

Погода начнет меняться в понедельник, 3 февраля. К вечеру снега станет меньше, а воздух днем прогреется до -3 градусов.

Во вторник, 4 февраля, может пойти дождь - синоптики прогнозируют, что дневная температура повысится до +2 градусов или даже больше. Будет пасмурно, но сильных снегопадов не ожидается.

В среду, 5 февраля, погода существенно не изменится. Столбик термометра днем будет держаться у нулевой отметки, опять ожидается снег.

В четверг, 6 февраля, кратковременная оттепель может уступить место небольшому похолоданию – до -1 градуса.

Во второй половине следующей недели оттепелей больше не предвидится, вероятно кратковременное похолодание до -12 градусов. Но сильных морозов синоптики не обещают.