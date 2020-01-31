Владимир Путин отметил эффективность цифровых сервисов для обратной связи властей с жителями

«С крыши дома по ул. Гоголя свисают сосульки». «На нашей контейнерной площадке уже больше недели не вывозят мусор». «С тротуара не убран снег, не посыпано, не почищены ступеньки из-за этого скользко, многие падают». «Жители микрорайона, чтобы пройти на остановку автобуса, находящуюся на трассе, рискуя жизнью идут по проезжей части несколько сотен метров. С обочин снег не убирают совсем».

Ежедневно десятки таких обращений приходят на портал «Управляем вместе». Такая форма обратной связи позволяет властям оперативно решать возникающие в территориях проблемы.

Именно о таких цифровых сервисах говорил Президент России Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом, нахродящемся в здании Правительства Московской области.

- Мы много говорим о цифровизации. Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек... Все конкретно, обратная связь очевидна, - сказал глава государства, отметив что аналогичные сервисы работают не только в Московской области, но и в других регионах страны.

В Пермском крае портал «Управляем вместе» действует с 2017 года. В 2019 году благодаря порталу было решено 15 тысяч локальных вопросов. А в январе этого года – уже порядка 2 тысяч. При этом больше половины проблем жителей Прикамья разрешаются в установленный в регионе восьмидневный срок.

После обращений жителей на портал «Управляем вместе» в 2019 году в регионе было отремонтировано около 300 детских площадок и закреплено 680 люков. Около 80% сообщений приходит о ямах на дорогах и во дворах, мусоре и свалках, а также по уборке снега и устранению гололеда. Около 45% сообщений сейчас поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года.

- Благодаря внедрению новых цифровых технологий краевые и муниципальные власти получают возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. Помимо этого цифровые сервисы позволяют проактивно выявлять проблемы граждан: не дожидаться поступления формальных жалоб по бюрократическим каналам, а самим замечать и сразу решать проблемы, - отмечает руководитель «Управляем вместе» Андрей Комраков.

Вместе с порталом в Прикамье активно развивается обратная связь с жителями по средством социальных сетей. Общее число подписчиков на аккаунты глав муниципальных образований в Инстаграме достигло 109,4 тысяч человек.

Странички в соцсетях завели все органы исполнительной власти, муниципалитеты, Фонд капремонта и оператор по вывозу мусора ПКГУП «Теплоэнерго». Общее число подписчиков на официальных страницах за год перевалило за 270 000. В 2019 году органы власти разного уровня ответили больше чем на 60 000 обращений и жалоб граждан, почти половина из них поступила в инстаграм губернатора.

Это соответствует словам, сказанным Президентом в своем Послании: «Люди лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, селах, по всей стране».