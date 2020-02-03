2020-02-03T12:05:20+03:00
Происшествия

"У него осталась одна бабушка". Пермяки собирают деньги ребенку, чьи родители погибли в страшном ДТП

Иномарку супругов зажало между двумя фурами
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_permФото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm
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Пермяки собирают деньги 11-летнему мальчику, родители которого погибли в жуткой аварии у Краснокамска.

Напомним, 2 февраля около 11 часов дня по трассе "М7-Волга" двигался автомобиль Volkswagen Polo. В него врезался КамАЗ, который ехал сзади, и иномарку отбросило на Mercedes, который был спереди. В результате легковушку просто зажало между двумя фурами. В сети появились кадры с места аварии - от иномарки почти ничего не осталось.

В результате аварии погибли два человека - супруги Ксения и Николай. В то утро они ехали с дачи домой. У супругов остался 11-летний сын Платон, ученик пятого класса одного из пермских лицеев.

- Мы собираем деньги в помощь семье, потому что у мальчика осталась только бабушка, никого из близких родственников нет, - говорит мама одноклассника Ольга Терехова. - Завтра я передам ей все собранные деньги.

Если вы хотите помочь, карта Сбербанка привязана к номеру телефона 8 (912) 492-95-80 . Владелец карты - Терехова Ольга Викторовна. Она просит указывать в платеже фразу "Для Платона".

Между тем, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водителя КамАза задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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