2020-02-02T11:05:03+03:00
Происшествия

"Машину просто сплющило". В Прикамье легковушку зажало между двумя фурами, есть погибший

Из-за аварии на трассе образовалась пробка
Елена КОНОВА
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Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_permФото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm
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В Пермском крае произошла страшная авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, около 11 часов дня по трассе "М7-Волга" двигался автомобиль Volkswagen Polo. На 350 километре трассы в легковушку врезался КАМАЗ, который ехал сзади. А впереди иномарки двигался еще один большегруз - Mercedes. В результате Volkswagen Polo оказался зажатым между двумя большегрузами.

- Водитель иномарки погиб, информация о том, есть ли еще пострадавшие, уточняется, - добавили в пресс-службе. - На месте аварии организовано реверсивное движение.

Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm

Фото с места аварии из Instagram @chp_dtp_perm

Кадры с места ДТП появились в социальных сетях. На снимках видно, что на месте аварии работают медики, спасатели и сотрудники полиции.

- Машину просто сплющило, - пишут очевидцы. - Какой ужас!

Также они сообщают, что сейчас на месте ДТП образовалась пробка - движение в сторону Перми от Краснокамска парализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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