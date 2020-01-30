«Снег будет идти двое суток». Синоптики рассказали о погоде в Перми на предстоящие выходные

Морозы в Перми заканчиваются. Это похолодание было уже третьим за зиму. Первый раз температура опустилась до – 28 градусов в ноябре, потом в конце декабря, а сейчас в Перми синоптики зарегистрировали в Перми – 28,8 градусов, а в крае до – 35.

После серьезных морозов во второй половине недели в Прикамье начнется интенсивное потепление. Уже к вечеру пятницы, 31 января, температура в Перми и в южной части края повысится до – 5 градусов.

- Одновременно с повышением температуры в Перми и крае начнутся сильные осадки, причем, ожидается, что это будет самый значительный снегопад за всю зиму, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Снег пойдет с утра четверга и будет идти больше двух суток - до середины дня субботы. За это время предположительно выпадет около 13-14 миллиметров осадков. А учитывая, что начнется снегопад при низкой температуре, это может привести к образованию снежного наката на дорогах.

И, похоже, что январь-2020 займет второе место по количеству осадков за всю историю наблюдений за погодой за более чем 100 лет. Учитывая предстоящий снегопад, ожидается, что в этом месяце в Перми выпадет 75 мм осадков. Самую снежную зиму 2001 года мы обойти не смогли, но зиму 1999 года, находившуюся втором месте, похоже, сумеем.

По прогнозам синоптиков предстоящие выходные - 1 и 2 февраля - будут теплыми, температура будет от -3… до -9 градусов, теплее всего будет на юго-западе края.

Причина повышения температуры – вынос теплых воздушных масс с юга на Урал. Пока по предварительному прогнозу начало февраля тоже ожидается достаточно теплым. В первую пятидневку февраля температура будет не ниже -5…-10 градусов, и тоже будет сопровождаться серьезными снегопадами.