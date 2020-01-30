Месяц низких цен на большие квартиры от «СтройПанельКомлпект»!

Насыщенное внутридворовое пространство, вместительные парковки, развитая бытовая инфраструктура, функциональные планировки, безопасность – важных критериев в выборе квартиры для семьи с детьми немало! Ведь здесь должно быть комфортно каждому!

Новые квартиры в жилых комплексах от «СтройПанельКомплект» ежегодно выбирает множество семей с детьми, ведь именно здесь они находят сочетание всех представлений о комфорте и оптимальную стоимость квадратного метра, которое позволяет купить квартиру бОльшей площади!

Фото пресс-службы компании

В ЖК «Медовый» представлен широкий выбор планировочных решений, в том числе 3-комнатных квартир и квартир «евро»-формата с большой обеденной зоной. Функциональные планировки, ниши под шкафы-купе, гардеробные зоны и полная отделка ждет новоселов СПК. Также при желании можно приобрести квартиру с предчистовой отделкой.

В настоящее время в ЖК «Медовый» представлены квартиры в четырех строящихся домах. Площадь квартир от 32, 25 до 85.50 кв.м. Площадь 3-комнатных квартир начинается от 65,72 кв.м.

Во дворе детей ждут разнообразные игровые и спортивные площадки. Нередко квартиры в одном жилом комплексе приобретают разные поколения одной семьи. Это помогает бабушкам и дедушкам чаще видеть внуков, и не тратить время на дальние поездки. Стоимость квадратного метра и ассортимент финансовых решений программы «Купить легко» расширяют возможности вашего выбора!

Благодаря большому количеству семей с детьми в комплексах формируется благоприятный социальный климат, дети и взрослые с удовольствием проводят время за играми и занятиями спортом, участвуют в праздниках двора, находят друзей и общение!

Фото пресс-службы компании

Традиции добрососедства, атмосфера уюта и комфорта присущи всем комплексам застройщика!

Приезжайте и оцените атмосферу комплекса, чтобы сделать уверенный выбор по самой выгодной цене.

* В цену включена частичная отделка квартиры: металлическая входная дверь, натяжные потолки, керамическая плитка на полу в санузлах с обустройством системы "теплый пол". Предложение не является публичной офертой. Количество квартир ограниченно. Цена указана от действующего прайса.

Адреса офисов продаж:

Центральный офис продаж: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 б

ЖК «Белые росы», с. Фролы, ул. Весенняя, 20, офис № 118 ЖК «Медовый», д. Кондратово, ул. Красавинская, 1, офис № 2 Тел.: (342) 214-05-11

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и

www.spk.perm.ru

Застройщик АО «СтройПанельКомплект», ООО «Медовый-2», ООО «Медовый-4»

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