«Билеты в два раза дороже». У пермского театра появился фальшивый сайт-двойник

Собираясь в отпуск в Петербург, я мечтала побывать в Мариинском театре. И билеты решила купить заранее - за пару месяцев до поездки. Но, зайдя на сайт театра, ужаснулась – стоимость билетов, даже на балкон, начиналась от шести с половиной тысяч. Перелет до Питера и то обошелся дешевле. От «билета на балет» пришлось отказаться. И лишь вернувшись из поездки, я узнала, что жестоко обманулась, попав на «левый» сайт Мариинского театра. От настоящего он отличался доменом – не ru, а com. И цена билетов на спектакли Мариинки там была выше чуть ли не в два раза.

Причем, оказалось, что практически у всех питерских театров есть такие сайты-двойники, которые зарабатывают на перепродаже билетов. И в поисковых системах именно эти «com-овские» адреса выходят на первые строчки. А настоящие сайты театров стоят уже ниже.

Но и Пермь уже не отстает. Сайт-двойник с доменом com появился у Пермского театра оперы и балета. И он тоже вылезает самым первым в поисковиках при запросе «Театр оперы и балета, Пермь, официальный сайт». На этом сайте даже указан номер телефона, по которому можно заказать билеты.

- Да, билеты на сегодня есть, мы можем их с вами забронировать, - отозвался в трубке приятный женский голос. - Есть два билета в ложу по 2300 рублей. Оплатить их вы можете либо через сайт, либо мы вам пришлем на электронную почту специальную ссылку. По ней вам надо будет в течение 10 минут заплатить, и электронные билеты придут к вам на почту.

Те же самые билеты на сайте театра стоят по 1000 рублей. То есть почти в два с половиной раза дешевле.

- 2300 рублей – это самые дешевые билеты на данный момент, - значительно суше отвечает мне девушка.

Может быть, это единичный случай? Сравниваем цены на двух сайтах на другой спектакль - балет «Ромео и Джульетта». На сайте театра билеты на 3-й ряд партера - за 2000 – 3000, в зависимости от места. На сайте-двойнике – 3500 - 4800 рублей. Билеты в ложу в театре – 1200 рублей, на «com-овском» сайте – 2500 рублей.

В Пермском театре оперы и балета сообщили, что сайт permopera.com не имеет никакого отношения ни к театру и ни к кому из его сотрудников.

- Компания сайта-дублера работает с нарушением законов: указывает, что билеты официальные, хотя у нее нет никаких соглашений с театром на их приобретение, нарушает законы об авторском праве, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе театра. - Сайт-дублер выступает перекупщиком: покупает на официальном сайте театра билеты и затем перепродает их в несколько раз дороже. Покупка билетов совершается с разных адресов, наши юристы отслеживают это и стараются блокировать подозрительные адреса, с которых совершаются покупки. Но так как это, судя по всему, крупная компания, работающая на всю страну, у них отлаженная система, и полностью заблокировать их деятельность пока нет возможности.

Театр получает деньги за свои билеты, но зритель при покупке на сайте-дублере переплачивает в несколько раз. Причем, как сообщили в оперном, зафиксированы и случаи мошенничества: зрителям билеты или не приходят вовсе, или высылаются поддельные билеты, что человек выясняет уже только в театре.

- Мы писали обращения в службы поддержки поисковых систем Google и Yandex, а также правоохранительные органы, - рассказали в театре. - Yandex отказал нам в удовлетворении жалобы. Сейчас в поисковых системах сайт-дублер виден первым, поскольку он проплачивает рекламу за это размещение. Остальные заявления находятся на рассмотрении. Надеемся, что вопрос решится в скором времени и в нашу пользу. И напоминаем, что официальный сайт театра - permopera.ru.

КСТАТИ

У других пермских театров сайтов-двойников пока нет. У театра «У Моста», ТЮЗа и театра кукол в поисковиках высвечиваются только сайты с доменом ru. А у Театра-Театра собственный сайт имеет домен com.