В Пермском крае пройдет неделя онконастороженности

В начале февраля в Пермском крае стартует неделя онконастроженности, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечают 4 февраля. Мероприятия направлены на профилактику и раннюю диагностику злокачественных новообразований. Почти все онкологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно и не приносят никакого дискомфорта, болезненные ощущения появляются на поздних стадиях, когда шансов на благоприятный исход уже очень мало. Поэтому так важно обеспечить своевременную диагностику злокачественной опухоли, например, не забывать про диспансеризацию и профилактические осмотры, а также про самообследование в домашних условиях.

Во всех медицинских организациях Пермского края с 3 по 7 февраля состоятся «школы здоровья», лекции для пациентов на тему оноконастроженности, мастер-классы по самообследованию. Также во всех поликлиниках будет увеличено время работы кабинетов маммографии и флюорографии, чтобы все желающие смогли пройти обследование после работы. Кроме того, в женских консультациях будут организованы «Дни открытых дверей», а в кабинетах раннего выявления онкологических заболеваний - «Дни мужского здоровья», во время которых можно будет бесплатно пройти онкоскрининги.

Одним из главных событий недели станет акция «Прояви онконастороженность - сохрани здоровье», в ходе которой можно будет пройти обследование в новых мобильных комплексах-гибридах маммографа и флюорографа, которые будут располагаться на площадках крупных торговых центров Перми и края с 3 по 7 февраля. После обследования всем участникам предложат анкеты по оноконастроженности. На входе в торговых центрах будет находиться специалист, у которого можно будет записаться в кабинет раннего выявления онкологических заболеваний, будут работать волонтеры-медики, которые будут раздавать информационные флаеры и приглашать пройти обследование.

А также 4 февраля важным событием станет лекция по профилактике рака, которая состоится в 17.00 в библиотеке им. Горького. В ходе мероприятия заместитель главного врача по организационно-методической работе Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о ранней диагностике онкологии и о способах профилактики жизнеугрожающего заболевания. Онлайн-трансляция лекции будет проходить на сайте «Комсомольская правда».

Мероприятия проводятся при активном участии Общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным.

Размещение мобильных комплексов

3 февраля - «ТРК» «Семья», ул. Революции, 13, парковка возле магазина, время: с 9.00 до 20.00 часов.

4 февраля - п. Новые Ляды, Крылова, 63, площадь перед Центральной библиотекой, с 9.00 до 20.00 часов.

5 февраля - ТРК «Столица», мобильный комплекс будет располагаться возле ДК им. Ю. А. Гагарина, Мира, 39, с 9.00 до 20.00 часов.

6 февраля - магазин «Лента», ул. Парковый проспект, 66 , парковка возле магазина, с 9.00 до 20.00 часов.

7 февраля - ТРК «Колизей Cinema», ул. Кубышева, 16, парковка возле магазина, с 9.00 до 20.00 часов.