"Глядя на нее, я плакала навзрыд". Пермячка спасла собаку-пекинеса, которую использовали как инкубатор

Пермячка Галина Ганик просит неравнодушных людей помочь собаке по имени Ляля. Как рассказывает женщина, два года назад пекинеса оставили у приюта для животных.

- Девочки-волонтеры пытались вернуть хозяина, но он просто ушел, - рассказывает Галина. - В ту ночь Ляля ночевала в холодном помещении приюта. А вокруг нее раздавался лай сотен собак. Я всю ночь думала о бедняжке. У меня у самой много животных, поэтому я решила больше никого не брать. Но... На следующий день мне привезли Лялю. Посмотрев на нее, я ревела навзрыд.

Мало того, что Ляля была очень худенькой, с длинными закрученными когтями, в колтунах и с переломанным хвостиком, она еще оказалась и слепой.

- Врач сказала, что Ляля раза два в год приносила щенков - ее просто использовали как инкубатор, а потом отказались от нее, - рассказывает Галина. - Кому нужна собака-инвалид, которая плохо слышит и ничего не видит? Ей ведь уже больше 10 лет. Но я решила, что свой век Ляля доживет у меня, хотя у меня на попечении более 40 животных. Мне тяжело в материальном плане, поэтому, если вы можете помочь, то я приму в дар одноразовые пеленки, влажный корм и Зоокард - это препарат для сердца. Если вы хотите помочь Ляле, телефон Галины: 89026471149.