2020-01-28T14:11:51+03:00
Общество

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина: «Смысла в воскресных школах я не вижу»

С этого года отбора при поступлении в первые классы не будет[аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Во время эфира пермяки задали Раисе Кассиной много важных вопросов.Во время эфира пермяки задали Раисе Кассиной много важных вопросов.Фото: Василий Вахрин
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Во вторник гостем прямого эфира радио «КП-Пермь» (96,6 FM) стала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, которая рассказала, как в этом году будут зачислять детей в первые классы.

- Я всегда советую поступать в школу по месту жительства, потому что это удобно, - объяснила Раиса Алексеевна. - Не нужно тратить время на дорогу, можно заниматься дополнительным образованием: посещать кружки и секции. Но не все родители хотят учиться рядом с домом. Проблема в том, что в 90-х у нас появился ряд школ, которые принято называть элитными. И желание непременно поступить в эту школу - это та проблема, с которой мы никак справиться не можем.

По словам министра, особой разницы между обычными и статусными школами сейчас нет: у всех одинаковое финансирование, уставы и требования. Вдобавок каждая школа может набрать себе тот спектр предметов, углублений и дополнительного образования¸ которые захочет. Разница лишь в том, что статусные школы формировались очень долго как школы, которые имели право отбора детей, и поэтому сформировались, как сильные школы.

- В рамках закона никакого отбора при поступлении в первые классы быть не должно, и с этого года категорически не будет, - заверила министр. - Отбор сейчас возможен только для учеников пятого класса.

Министр образования Пермского края заявила, что в школах не должно быть вступительных испытаний для первоклашек

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Научить детей читать должны в школе

Поступление в школу - важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поступление в школу - важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время эфира пермяки задали Раисе Кассиной множество вопросов, публикуем самые интересные и важные для всех:

- Услуга по обучению дошколят в воскресной школе платная. У одних она стоит шесть тысяч рублей в год, у других - 35. Почему министерство не регулирует процесс формирования оплаты? – спросили у министра радиослушатели.

- Я вообще не вижу смысла в так называемых воскресных школах, потому что достаточное образование ребенку по подготовке к школе дают в детских садах, - объяснила Раиса Кассина. - Посещать воскресную школу имеет смысл только тем детям, которые не ходят в детский сад. Но сколько бы мы ни говорили об этом родителям, они все равно продолжают водить. Люди надеются, что если ты ходишь в эту школу, это гарантия того, что ты в нее обязательно поступишь. Это совершенно неправильная цепочка. А вот регулировать частное образование мы не вправе.

- Должен ли ребенок при поступлении в первый класс пройти собеседование, на котором проверят его умение читать, считать и писать?

- Это несправедливо и запрещено. Мы советуем проводить такие собеседования, но только с целью выявить, нужна ли какая-то специализация этому ребенку, чтобы оказать ему ту помощь, в которой он нуждается. И не более того. Никаких испытаний, никаких собеседований с целью определить, принять или не принять ребенка в школу, быть не должно!

- А где ребенка должны научить читать? Садик говорит - в школе, школа говорит - в садике. Хотелось бы узнать у первоисточника.

Научить ребенка читать должны в школе, а не в детском саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научить ребенка читать должны в школе, а не в детском саду.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ответ очень простой: однозначно - в школе, - резюмировала министр. - В садике нет темы «обучение чтению», там только знакомятся с буквами. Хочу заметить, что процесс образования – это отнюдь не умение читать, писать и считать, это совсем другое и заниматься им должен квалифицированный специалист. А семья должна воспитывать, помогать ребенку взрослеть. Хотя родителям никто не запрещает нанимать педагогов и учить ребенка тому, чему они хотят.

- Многие школы сейчас профильные, что делать, если родители не хотят, чтобы их ребенок занимался по этому профилю?

- Вся начальная школа настроена на стандарт, а профилизация начинается только с пятого класса. Поэтому именно с пятого класса мы даем возможность ребятам поступить в те школы, которые их больше интересуют. Для этого нужно будет пройти дополнительный отбор. Затем такая же возможность появится в 7-х, 8-х и 10-х классах.

Вся начальная школа настроена на стандарт, а профилизация начинается только с пятого класса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вся начальная школа настроена на стандарт, а профилизация начинается только с пятого класса.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Прикрепление домов к школам довольно странно происходит: к элитным прикреплено всего несколько домов, а к обычным - огромное количество. Почему так? Нет ли здесь лукавства?

- Да, вы правы. Конечно, это сделано для того, чтобы в элитную школу был небольшой набор детей по месту жительства и большой - на свободные места. Но прикрепление домов - это функция муниципалитета. Сейчас департамент образования увеличивает количество домов, прикрепленных к школе, и набор на абсолютное большинство мест будет осуществляться по привязке к месту проживания. Теперь все будет зависеть от срока подачи заявления, а не оттого, прошел ты или нет какое-то тестирование. Хочу отметить, что школ у нас столько, чтобы была возможность принять на учебу всех детей по месту жительства. Именно для этого мы строим новые школы-тысячники. В 2017 - 2019 годах в Прикамье было введено 10 новых школ, в них сейчас обучаются более шести тысяч учеников, а в этом году будут введены еще четыре новые школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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