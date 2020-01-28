«Арсюша стал ангелом». Умер годовалый малыш из Пермского края, которому нужна была пересадка сердца

- 26 января в 4 часа утра Арсюша стал ангелом, - написали в группе помощи годовалому Арсению Тарасову из Пермского края. - Лети, малыш, лети. Тебе больше не больно, и не страшно. Мягких тебе облачков. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Друзья, мы все понимали, что остановка сердечка может произойти в любой момент, но подготовиться к такому нельзя. Судьбу собранных денег мы решим в ближайшее время и огласим в группе. Благодарим всех за то, что прошли этот путь с нами.

28 января, в селе Пешнигорт попрощаются с маленьким Арсением Тарасовым. Мальчику был год и девять месяцев. В декабре прошлого года «Комсомолка» писала о том, что у малыша был редкий порог сердца и ему требовалась незамедлительная трансплантация.

Арсюша был долгожданным и единственным ребенком в семье, родился в срок, развивался, как и все детки, никаких признаков болезни не было. До года проходил все обследования, никаких отклонений в здоровье мальчика врачи не видели.

Прошлой весной Арсений перенес плановую операцию по удалению паховой грыжи. Делая ее, врачи обнаружили в животе мальчика 400 миллилитров жидкости, а еще в легких и в сердце…

Когда медики увидели сердце мальчика, то были шокированы: у маленького сердечка были огромные предсердия. На медицинском языке этот диагноз называется «рестриктивная кардиомиопатия».

К сожалению, в России операций по удалению пораженного миокарда маленьким детям не делают, однако здоровьем малыша готовы были заняться индийские врачи. Счет за оперативное вмешательство превышал восемь миллионов рублей. Семья обратилась в российский минздрав за получением квоты. Но на момент написания первой статьи об Арсении ответ из минздрава так и не пришел.

Мама мальчика, единственной целью которой было то, чтобы сын жил, не просто ждала ответа от чиновников, а сама с помощью соцсетей начала собираться средства на спасительную операцию. За несколько месяцев ей удалось собрать чуть более миллиона рублей. А потом Арсюша стал ангелом…

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования семье мальчика.

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