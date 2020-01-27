2020-01-27T12:14:04+03:00
Общество

"Пусть случится чудо". Пермячка отдала тяжелобольной девушке 100 тысяч, собранные на выкуп украденного шпица

Сима исчезла еще в конце ноября, и все это время хозяйка не останавливала поиски
Елена КОНОВА
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Сима. Фото Татьяны ВысоцкойСима. Фото Татьяны Высоцкой
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- Денежку, которую мы занимали для выкупа Симы, мы отдаем на спасение человека, - написала на своей странице пермячка Марина Трубинова.

Напомним, на выставке собак в ДКЖ, еще 30 ноября, у пермячки и ее коллеги исчез померанский шпиц Сима. Марина и Сима были неразлучны полтора года, поэтому женщина тяжело переживала исчезновение любимой собаки. Убежала ли она, или ее украли - до сих пор неизвестно.

- Шпицы ведь такие преданные, очень привязываются к хозяину, - говорила нам Марина. - Она очень скучает по мне и ждет. Сейчас распространяем листовки в соцсетях. Нашедшему Симу я готова заплатить или подарить щенка шпица. Любого, на выбор.

На конец января Симу так и не нашли. И Марина решила отдать 100 тысяч рублей, которые она с коллегой заняла в долг на выкуп Симы,на доброе дело - помочь тяжелобольной девушке Юлии.

- Мы считаем, что негоже держать эти деньги в ожидании чуда с Симой, когда на кону жизнь человека, - написала Марина. - Пусть чудо случится с Юлей.

Также Марина добавила, что если новые владельцы Симы захотят вернуть ее хозяйке бесплатно или за щенков шпица, она будет очень счастлива. Телефон Марины: 89124850710.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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