2020-01-27T10:58:31+03:00
Общество

Погода в Перми в конце января: возможны ночные 30-градусные морозы

К выходным снова наступит оттепель
Андрей МАТЛИН
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Одеваемся потеплей!Одеваемся потеплей!Фото: Василий Вахрин
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Какой будет погода в Перми в конце января 2020 года? В Прикамье прервалась череда теплых дней, в небесной канцелярии вспомнили, что на дворе январь и решили побаловать пермяков морозцами.

Правда, они не будут затяжными и слишком сильными. Но мы уже привыкли к мягкой зиме, так что одеваться стоит все-таки потеплее.

Как обещает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов, на этой неделе могут ударить даже 30-градусные морозы.

- Но если это и случится, то только ночью – в ночь на среду - и далеко не везде, а только в некоторых местах по краю, - говорит пермский метеоролог.

Во вторник, 28 января, в Перми день ожидается достаточно холодным – от -17 до -20 градусов. К вечеру ветер стихнет, будет больше прояснений, а ясное небо в зимнюю пору это явный признак мороза. Ночь на среду, действительно, обещает быть самой холодной на этой неделе – от -24 до -29 градусов. А местами по северо-востоку края столбик термометра опустится и ниже 30-градусной отметки.

В среду, 29 января, пойдет снег, ветер усилится. Температура воздуха днем повысится – будет от -12 до -17 градусов мороза. Но комфортной погода не будет – из-за порывов ветра.

В четверг, 30 января, к нам снова придет потепление. Днем будет от -5 до -10 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают небольшие снегопады. При этом до конца недели днем будет от -5 до -10 градусов, а ночью – не холоднее -15 градусов. Какой будет погода дальше, метеорологи не загадывают. «В конце января, начале февраля обычно она становится менее предсказуемой», - говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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