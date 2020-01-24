ТОП-7 важных вопросов о поступлении детей в первые классы

1 февраля в Перми начнется приемная кампания по зачислению детей в первые классы. Планируется, что этой осенью за парты сядут 16 400 бывших дошколят. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Сколько школ проводят набор? Хватит ли всем первоклашкам места? Как пермякам записать ребенка в первый класс? И какие важные нововведения действуют в этом году? Об этом и не только рассказали в департаменте образования администрации Перми.

Когда писать заявление?

- Приемная кампания будет проходить в два этапа, - пояснила начальник департамента образования Перми Людмила Серикова. – Первый - с 1 февраля по 30 июня - по закрепленной территории. У каждой из 94 муниципальных и пяти частных школ города есть своя закрепленная территория. Выяснить, какая именно, можно на портале пермского образования или на официальном сайте школы. 1 февраля во всех школах города пройдет День открытых дверей (графики проведения будут опубликованы на сайтах школ 27 января). И уже в этот день родители смогут написать заявление о приеме ребенка в школу. Второй этап начнется 1 июля. Незадолго до этого на сайте школ появится информация о количестве оставшихся свободных мест. И все желающие в порядке подачи заявлений смогут претендовать на них.

Что такое электронная запись в школу?

Написать заявление о приеме ребенка в 1 класс родители, как это и случалось ранее, смогут лично, придя в школу. Однако в этом году впервые в Перми свое заявление мамы и папы смогут подать в электронном виде на сайте Госуслуг. Электронная запись начнется 1 февраля ровно в 00.00. Поданное заявление попадет в реестр услуг и будет точно также зарегистрировано в единой базе, которая сама выстраивает очередность подачи заявлений. Кто воспользуется этим вариантом, должен помнить, что в течение двух дней с момента подачи заявления, он должен подойти в школу с оригиналами документов.

Кого еще обязательно зачислят?

В этом году дети из одной семьи имеют преимущественное право на зачисление в ту школу, где учится старший ребенок. Это нововведение будет особенно удобно тем родителям, у которых старший ребенок учится в школе не по прописке. Заявить о своем желании зачислить туда же младшего ребенка необходимо в первые две-три недели февраля, чтобы в департаменте образования появилось понимание, сколько детей куда планируют поступить. К своему заявлению необходимо будет приложить свидетельство о рождении детей и свидетельство о прописке по одному адресу.

Какие документы нужно предоставить?

При подаче заявления родитель или законный представитель ребенка должен предоставить следующие документы: оригинал паспорта и свидетельства о рождении ребенка, а также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. После подачи заявления вам выдадут расписку, а через неделю на сайте школы появится приказ о зачислении вашего сына или дочери в первый класс.

Будут ли статусные школы набирать первые классы?

Прошлой весной в после конфликта с зачислением первоклассников в одной из пермских гимназий, говорили, о том, что статусные школы города не будут набирать учеников в начальную школу. Поступать туда дети смогут лишь с пятого класса. Однако в этом году ситуацию пока решили кардинально не менять.

- В декабрьское «Постановление о закреплении за школами территорий» вошли и статусные школы, они в этом году тоже будут проводить набор в 1 классы, - пояснила Людмила Серикова. – Вопроос пока находится в стадии проработки. Мы работаем над новым условием набора в статусные школы и не исключаем, что в ближайшие годы ряд школ будет без начальной школы. Однако сначала это будет обсуждено с педагогической общественностью, с родителями, и только когда модель устроит всех, мы сможет говорить о начале ее внедрения.

Куда пожаловаться на нарушения?

В этом году за соблюдением законодательства будет следить специальная комиссия по контролю за приемом детей в учебные заведения. Создана она при департаменте образования и начнет свою работу 28 января. В ее состав вошли чиновники и представители школьных родительских комитетов. Обратиться в комиссию можно, направив обращение по электронной почте, а также в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Когда в адрес комиссии будут поступать сигналы о нарушениях, ее члены будут выезжать на место и реагировать на обращения родителей.

Если появились другие вопросы?

С 27 января по 7 февраля в департаменте образования будет работать «горячая линия» по приему детей в первые классы. Задать свой вопрос можно будет 09.00 до 18.00 по телефону: 212-25-79. Вопросы можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru, либо на портале permedu.ru, а также в инстаграм департамента образования.