2020-01-27T16:26:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Метафракс» выстраивает философию культуры производства

Компанию посетила первый замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Компанию «Метафракс» с рабочим визитом посетила первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева, которая высоко оценила ход реализации на предприятии национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости.

С директором по финансам и экономике «Метафракса» Еленой Ветлужских, советником председателя Совета директоров Марией Коноваловой, главным механиком Александром Еске и представителями проектной группы, руководитель побывала в ремонтном цехе компании, ставшем стартовой площадкой проекта.

В национальный проект по повышению производительности труда и поддержке занятости компания «Метафракс» вошла в сентябре прошлого года. В декабре были подведены итоги первых трех месяцев работы в рамках программы.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

- Результатом реализации проекта будет оптимизация ремонтных процессов – они станут эффективнее, быстрее и проще, в производственных подразделениях станет чище и безопаснее. При этом, добившись оптимизации, мы не ставим нашей целью сокращение персонала, - подчеркнула руководитель проекта Елена Ветлужских. – В Пермском крае мы далеко не первые, кто вступил в данный проект, – десятки компаний сегодня реализуют программу производственной эффективности. Но точно могу сказать, что оптимизировать именно ремонтные процессы «Метафракс» начал первым. Пилотным цехом стал ПОРОТЦ, в дальнейшем мы поэтапно планируем внедрить программу производственной эффективности в цехе электроснабжения и цехе по обслуживанию и ремонту автоматизированных систем управления. В идеале, культура непрерывных улучшений должна стать культурой всего нашего предприятия.

За время реализации проекта в компании намерены сформировать особую философию культуры производства. В работу активно включены топ-менеджеры, главные специалисты и персонал предприятия.

- На «Метафраксе» реализуется новый подход к организации рабочего процесса через повышение производительности труда с акцентом на работу ремонтной службы. Реализация проекта в дальнейшем позволит обеспечить непрерывную работу всего комплекса с учетом вновь вводимых мощностей, в частности комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». Таким образом, при увеличении количества обслуживаемых направлений, а также при сохранении штатной численности ремонтной службы, подразделение сможет выполнить поставленные перед ним задачи – комментирует Елена Дегтярева.

Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

По словам Марии Коноваловой, «Метафракс» поддерживает многие федеральные и региональные инициативы Министерства промышленности и торговли: «Это системное продуктивное сотрудничество. За последние 2 года предприятие и регион подписали два специвестконтракта, реализуется проект по повышению производительности труда, в рамках промкооперации подписана дорожная карта по взаимодействию с промышленным комплексом региона, в ближайшее время планирует подписание соглашения о получении займа с Фондом развития промышленности. Мы видим существенную поддержку со стороны региональных властей».

Спустя три месяца реализации программы в цехе уже есть первые результаты. На пилотном участке упорядочили место длительного хранения арматуры, освободили рабочее пространство в зоне приёмки и выдачи арматуры, организовали систему ее учета в цехе и на складах, вошли в активную фазу по реализации первых шагов системы 5С – сортировка и соблюдение порядка.

Параллельно с эталонным участком проектная группа начала работу в рамках реализации проекта по другим направлениям. За несколько месяцев специалистам предстоит освоить наработанные практики во всех отделениях ремонтного цеха.

Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьёзные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В 2018 году на это направление было предусмотрено 129 млн рублей. В Пермском крае подписано более 50 соглашений с предприятиями об участии в этом национальном проекте (всего до 2024 года запланировано подписать 141 соглашение).

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