«Родился белый, как простыня». Трехмесячный малыш из Перми борется с неизвестной болезнью

- Ой, а почему он такой белый, словно пеленка, - удивилась студентка медакадемии, присутствовавшая на родах Димы Киреева.

Малыш появился на свет 16 октября 2019 года, сейчас ему три месяца, но с момента рождения он вместе со своей мамой Аленой не выходил из больниц. А дома их с нетерпением ждут еще четверо братьев и сестер и Димин папа.

- Все мои четверо детей родились здоровыми, а с Димой я заболела во время беременности, - рассказывает женщина. – Лечиться было нечем, у нас были материальные затруднения, да и особо некогда, все время уходило на ребят.

Как и положено, Алена встала на учет по беременности на ранних сроках, правда, пропустила второе УЗИ, а на третьем врачи уже поставили диагноз «синдром задержки развития плода».

Сразу же после появления на свет Диму забрали в реанимацию на ИВЛ, но мало кто из врачей давал шанс, что малыш вообще выживет. У него взяли анализ крови, все показатели были ниже нормы: гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, эритроциты…

- За три месяца Диме сделали десять переливаний крови, - рассказывает мама. – После переливания проходит дней десять, и сын становится вялый, показатели снова снижаются. Пока понять причину, что происходит, медики не могут. У нас взяли пункцию на онкологию, вроде бы ничего не нашли, еще консультировали столичные гематологи и сказали, что нужно сделать дорогостоящий генетический анализ, который даст ответ, что у нас за болезнь. После этого мы хотели бы пролечиться и, наконец-то, вернуться домой. Старшие дети и наш папа очень скучают, мужу приходится часто пропускать работу, чтобы помочь детям, а бабушек-дедушек у нас нет.

- Дима родился с дефицитом клеток крови, чтобы выяснить причину, нужно пройти дополнительное исследование, которое невозможно провести за счет бюджетных средств, - объяснили в благотворительном фонде «Дедморозим». - Врачи Национального медицинского центра имени Рогачева провели телемедицинский консилиум с врачами Пермской краевой больницы и подтверждают: генетический анализ может помочь установить диагноз и назначить терапию. Чтобы врачи начали лечение, необходимы результаты генетического анализа «Полное экзомное секвенирование». Для этого нужно 47 тысяч рублей. Поделитесь посильной для вас суммой и расскажите о Диме друзьям.

Помочь мальчику можно здесь.