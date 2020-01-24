«Копила на слуховой аппарат, но ребенок - важнее». Как люди помогают мальчику из Прикамья, который не может ходить из-за укуса клеща

Лешу Утробина из Кочевского района помнят многие жители Пермского края, которые помогли ему и его маме вернуться домой после полугодового нахождения в больницах. Прошлой весной ребенка укусил инфицированный клещ, после этого у мальчика отнялись руки и ноги. Потом были кома и реанимация, но семилетний ребенок выжил, однако оказался прикован к постели.

Дома и стены помогают

- 3 декабря Лешу выписали домой. В Кочево мы ехали на обычной «скорой», дорогу сын перенес не очень хорошо. А то, что мы дома, думаю, он понял, он реагирует на родных и младшую сестренку, - рассказывает мама мальчика Галина Утробина.

Пользоваться специальным отсасывателем, на который собрали деньги неравнодушные пермяки, Галина научилась еще в больнице, поэтому сейчас она делает необходимые процедуры дома самостоятельно. Чтобы двигаться вперед, родители нашли хорошую массажистку, которая приходит к Леше каждый день без выходных и праздников. Была она у своего маленького пациента и 1 января. ЛФК с сыном проводит сама мама. И небольшой прогресс есть, Леша пока учится самым простым вещам: глотать и сжимать кулачок.

А на днях в эту семью благотворительный фонд «Дедморозим» доставил функциональную кровать для Леши. И ухаживать за сыном стало гораздо легче.

Поддерживает весь Коми-Пермяцкий округ

На реабилитацию ребенка согласился взять московский реабилитационный центр «Три сестры». Здесь Леша с мамой пройдут программу восстановления нейродвигательных функций, а это иглорефлексотерапия, ЛФК, массаж, которые должны разбудить рефлексы мальчика.

Для того, чтобы оплатить восстановительное лечение, родные ребенка, пострадавшего от укуса клеща, ведут в соцсетях группу помощи Леше.

- Нам реально помогают всем миром, - говорит Галина Утробина. – Неравнодушные люди мастерят поделки или вещи на продажу и выставляют через нашу группу, а средства переводят на наш счет. Живет в Кудымкаре Юлия Талыпова, она - водитель такси, деньги, заработанные в определенные часы, она отправляет нам. А еще перед Новым годом женщина установила в салоне своего авто специальную баночку для помощи Леше, и всем пассажирам рассказывала о нас. Люди тоже оставляли там посильные пожертвования. Еще одна женщина Елена Казаринова собирала себе на слуховой аппарат, а когда ей его подарили, всю собранную сумму – 13 тысяч рублей – перевела на счет Леши.

Из необходимой суммы 2 миллиона 295 тысяч на три месяца реабилитации сейчас собрано 1 миллион 347 тысяч рублей. Осталось чуть более 800 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос с транспортировкой, и выехать в Подмосковье Утробины готовы уже в конце января - начале февраля.

Чтобы помочь им собрать необходимую сумму, посильные средства можно перевести на номер банковской карты мамы Алеши: 2202 2002 6630 3567 (Сбербанк), привязана к номеру телефона +79523301588 (получатель Утробина Галина Александровна).

Весь отчет публикуется в группе ВКонтакте «Группа помощи Леше Утробину!».

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