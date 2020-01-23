2020-01-23T13:22:37+03:00
Общество

«Ростелеком» провел бесплатный высокоскоростной интернет в 237 малых населенных пунктах Пермского края

Всего в регионе будет подключено 305 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек
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Установка точки доступа. Фото пресс-службы РостелекомаУстановка точки доступа. Фото пресс-службы Ростелекома
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«Ростелеком» в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) с 2017 по 2019 год в 179 малых населенных пунктах Пермского края установил точки общего доступа Wi-Fi. Проект реализуется в регионе с 2015 года. За это время оптика появилась в 237 поселениях Прикамья, доступ к интернету получили порядка 83 тысяч человек. Сотрудники компании проложили более 2,2 тысячи километров волоконно-оптического кабеля по всему региону.

Как отметили в краевом Министерстве информационного развития и связи, появление интернета в населенных пунктах открывает жителям отдаленных территорий возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги онлайн. Можно удаленно подать заявление через портал госуслуг, не выезжая в районный центр.

- В 2019 году «Ростелеком» по проекту устранения цифрового неравенства построил в Пермском крае порядка 730 километров волоконно-оптического кабеля. Стройка шла в Бардымском, Гайнском, Краснокамском, Куединском, Нытвенском, Сивинском и других районах Прикамья. Всего в регионе будет подключено 305 населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек, - рассказал директор Пермского филиала компании «Ростелеком» Петр Козловский.

Важно отметить, что с 1 августа 2017 года «Ростелеком» сделал бесплатным доступ в интернет во всех Wi-Fi-точках по проекту УЦН. Таким образом, сельские жители имеют возможность совершенно бесплатно решать свои задачи в онлайн-среде.

По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края, в рамках региональных госпрограмм в 2018 - 2019 годах было установлено еще 587 общественных точек доступа к беспроводному интернету в школах, техникумах, фельдшерско-акушерских пунктах.

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