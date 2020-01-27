Энергия добра в светлом мире «Ювенты»

…Здравствуйте! Доброе утро! Рады вас видеть! Жду встречи с вами! Хочу поделиться новостью!.. Доброжелательные улыбки на лицах. Светящиеся радостью глаза. Добрые приветствия. Где это происходит? В сказочном сне о безоблачной стране всеобщего счастья? Нет! Так начинается обычный день в одной необычной пермской школе. Школе мечты, школе, где мечта стала реальностью.

Директор гимназии С.А. Шляхова. Фото предоставлено администрацией школы

В 2020 году первой частной школе Перми – гимназии «Ювента» - исполняется 28 лет. Почти три десятилетия в большом городе рядом с привычными, известными образовательными учреждениями живет и развивается ИНАЯ школа – гимназия имени М. И. Пинаевой. Создавая в 1992 году школу своей мечты, творчески работающий учитель, инициативный директор, талантливый руководитель Мара Пинаева руководствовалась поистине гуманной идеей: каждый новый человек приходит в мир для радости, для продления наших дел и упований, чтобы безграничными казались в детстве просторы, населенные нашими мечтами и счастьем хорошей дружбы. И подарить это счастье детства призвана школа, жизнь в которой устроена особым образом. Здесь все знают каждого. Здесь ребенок признается величайшей ценностью. Здесь взрослые и дети в ученье и во всех делах – равноправные партнеры. Здесь школьное бытование приобретает черты мира семейного, где главное – доверие, чувство защищенности и уверенности в себе. Здесь обретение друзей, поиск себя, труд, доброта и ожидание чуда – огромного значения события.

Хор "Ювента" - победитель городского конкурса городских коллективов.Фото предоставлено администрацией школы

Учредителем гимназии в настоящее время является С. В. Пинаев, продолживший дело Мары Ильиничны. Сергею Викторовичу удалось сформировать эффективную управленческую команду, которая активно занимается развитием материально-технической базы частной школы. Приоритет учредителя – безопасность ребенка в течение всего учебного дня, здоровый психологический климат, эмоциональное благополучие детей, создание комфортной образовательной среды.

Этой школой интересуются семьи, которые в обыденном сознании принято называть благополучными, обеспеченными, с высокой степенью родительской заботы и ответственности. У каждой семьи есть крепкие корни, питающие, дающие нравственную силу устоям и реалиям сегодняшнего дня. Примечательно, что около 40% семей привели в «Ювенту» второго и третьего ребенка. Есть выпускники гимназии среди родителей и учителей. Именно в преемственности поколений отражается та особенная атмосфера, те традиции, которые придают детям уверенность в себе, дух участия и заботы, запоминаются на всю жизнь, приучают к взаимоуважению и разумному порядку.

В чем же секрет постоянной востребованности образовательных услуг «Ювенты» для родителей школьников города? Почему заявления о поступлении ребенка в школу подаются за один-два года вперед? Почему в частную гимназию приходят дети, имеющие опыт обучения в других школах, успешно адаптируются и продолжают учиться с удовольствием? Прежде всего, заказчики образовательных услуг, родители, предъявляют высокие требования к качеству результатов. Они должны быть уверены, что их ребенок в частной школе получит качественное образование. Какие же ноу-хау, позволяющие открыть новые ресурсы качества, есть у частной школы?

Музыкально-творческий проект 9 класса "Бродвейские музыканты". Фото предоставлено администрацией школы

Общеизвестно: не зная ребенка, нельзя рассчитывать на успех воспитания. По словам выдающегося русского педагога К. Д. Ушинского, «если мы хотим воспитать человека во всех отношениях, мы, прежде всего, должны узнать его во всех отношениях». Когда мы не пренебрегаем знаниями об особенностях детей на различных этапах развития, знаниями об их личностных чертах, мы способны создавать мажорные ситуации в ученье. Когда педагогами собирается, хранится и используется в работе релевантная, субъективно значимая информация о каждом ученике, можно с уверенностью говорить о реализации индивидуального подхода в обучении не на словах, а на деле. Учет индивидуальных особенностей ребенка как раз и предполагает не только опору на уровень его развития, но и чуткое, бережное отношение к его неповторимости. Это во многом и отличает образовательный процесс в гимназии «Ювента».

Развитие педагогического коллектива было невозможно без руководителя, харизматичного лидера – С. А. Шляховой. Именно она в течение 20 лет наделяет коллектив мыслью, идеями, энергией, побуждает учителей и гувернеров быть по-хорошему амбициозными, смело идти вперед, ставить новые задачи и достигать прекрасных результатов. Светлана Александровна, современный менеджер образования, побуждает педагогов развивать в профессии мотивы высшего порядка: потребность в доверии, саморазвитии, яркой самореализации, и это делает всех причастными к общему делу, в конечном итоге, работает на РЕБЕНКА, его становление и развитие. Именно она стала инициатором деления класса на малые учебные группы, формирования отдельных мини-групп для одаренных детей не более трех-четырех человек. Светлана Александровна убеждена: при такой организации учебного процесса возможно удовлетворение потребностей каждого ученика с учетом его возрастных, психологических особенностей, здоровья, пола, склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей… Учителями применяются программы, индивидуализированные по содержанию, уровню нагрузки, темпу деятельности детей, по методам работы с разными учениками. Так снимаются стрессовые ситуации, уходят школьные страхи, а результатом является создание во всех классах психологически комфортной обстановки.

Победители общегимназического конкурса "Вершины покоряются лучшим!"-2019. Фото предоставлено администрацией школы

В школе продуманы такие виды педагогического наблюдения, которые приносят максимальную пользу в работе учителей с детьми. Это заполнение индивидуальных электронных карт на каждого ребенка каждым предметником. Это ведение гувернерами ИМЛИР (индивидуального мониторинга личностного развития), своеобразного внутригимназического электронного портфолио школьников. Это проведение специальных педагогических консилиумов по вновь поступившим ученикам, по продвижению учащихся с разным стартовым уровнем, по реализации индивидуальных учебных планов… Это вдумчивая работа с рефлексивными суждениями и эссе детей и взрослых после каждого пережитого образовательного события. На основе собранной и обобщенной информации принимаются педагогические и управленческие решения, способствующие повышению качества образовательного процесса для каждого класса, каждой учебной группы, каждого учащегося.

Достижения ребят не просто фиксируются в электронных картах. Одно из главных событий гимназии – многолетний конкурс «Вершины покоряются лучшим» в 6-х – 11-х классах, итог которого представляет результат сравнения ученика с самим собой в учебной деятельности. И это удачное соединение мониторинга результативности и процесса формирования мотивации к учению, когда дети чувствуют, что учеба им по силам и соответствует познавательным потребностям, является ценностью в гимназии, получает общественное признание, становится личностно и социально значимой. Учредитель, администрация, педагоги гимназии на линейке 1 сентября благодарят детей за старание, преодоление себя, улучшение собственных позиций. Лучшие ученики награждаются дипломами, подарками, денежными премиями. Абсолютным победителем конкурса-2019 в гимназии стал ученик 11-го класса.

Команда финалистов 1 класса на научно-познавательной конференции-2019. Фото предоставлено администрацией школы

Гимназия придерживается традиций универсального классического образования на основе глубокого погружения в культуру. Система дополнительного образования встроена в основное: например, уроки музыки и МХК продолжаются на занятиях классного и сводного хора, сольного пения. Студия актерского мастерства, изостудия, танцы, лепка, кружок «Эрудит», клубы любителей английского и французского языков, секции по шахматам и тхэквондо, робототехника, ритмика, подвижные игры на свежем воздухе – это важные сферы школьной жизни, содействующие реализации новых требований к личности выпускников. Это склонность к творческой деятельности, инициативность, изобретательность, социальная мобильность, функциональная грамотность, толерантность. Расширение объема дополнительных услуг в гимназии создает очень насыщенное образовательное пространство, а это примета учебного процесса нового качества. Детей, родителей и педагогов радуют победы на интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня. Только в декабре этих знаковых побед было не так уж и мало! Ученики 5-го класса завоевали призовые места в Международном конкурсе по русскому языку «Звездный час» (учитель Т. П. Полещук), во Всероссийском конкурсе по математике «ИнфОлимп» (учитель Е. М. Старкова). Юные художники гимназии представили на выставку в Пермскую краевую филармонию свои работы, украсившие фойе органного зала во время праздничных новогодних программ (учитель ИЗО А. Г. Иванова). Команда 7-го класса стала победителем второго этапа городского турнира «Что? Где? Когда?» (коуч-тренер Е. В. Чуприянова). Все солисты и хоровые коллективы «Ювенты» привезли призовые места с VI городского вокального конкурса «Дарите радость людям!» (руководители О. Ю. Бойцова и И. В. Сатликова). Около 50 человек приняли участие во всероссийском конкурсе по информатике «Алгоритм», трое ребят стали победителями (учитель О. Б. Полещук). Педагогический коллектив тоже живет яркой, насыщенной жизнью. Когда педагоги одухотворены идеями создания интересного и полезного для детей образовательного мира, умеют сотрудничать друг с другом, придумывать и дарить детям умные и добрые уроки, тогда у ребят не пропадает желание ходить в школу, вместе учиться, дружить и проживать дни школьного детства веселыми и здоровыми. Замечательно, когда каждый педсовет проходит неформально, когда на нем не ощущаются скука и рутина будней, когда профессиональное общение коллег сродни празднику, когда выступление каждой творческой группы похоже на концертный номер. В таком коллективе не только отмечаются дни рождения, проходят корпоративные праздничные вечера, организуются образовательные путешествия, но и действительно советуются по профессиональным педагогическим проблемам. Гимназия Пинаевой гордится учительским хором! Люди поют, когда они счастливы, – эта истина стара, но не утратила своего значения и по сей день. Нравственно здоровый психологический климат, любимые всеми традиции школьной жизни, возможность проявлять свои профессиональные умения творческие способности в работе и на отдыхе мотивируют людей решать все новые педагогические задачи, получать удовольствие от самореализации.

В гимназии Пинаевой в методическом арсенале учителей и гувернеров образовательные технологии XXI века. Образовательная система основана на принципе ТрИ: интеграция, индивидуальный подход, инновационность. Удовлетворять образовательные потребности учащихся педагогам помогает универсальный инструмент – технология интегрированного обучения, в основе которой лежит великое умение сотрудничать с людьми: учителя - с учителем, учителей – с детьми, детей – друг с другом. В разных видах педагогической интеграции рождаются удивительные образовательные события: театрализованная сказочная неделя в начальной школе; поэтический фестиваль; выездные дни здоровья; в конце первой четверти всегда проходит интеллектуальный марафон; весной – литературно-тематический бал старшеклассников; ежегодно в 1-х -11-х классах организуется научно-познавательная конференция, в основной и старшей школе каждый класс готовит музыкально-творческие проекты…

Одиннадцатиклассники на новогодней Крыскотеке. Фото предоставлено администрацией школы

Педагоги гимназии убеждены, что в условиях школы полного дня интегрированные уроки и занятия, посещение творческих кружков, занятия искусством, проектная деятельность, обучение и внеурочные дела в разновозрастных группах максимально раскрывают творческий потенциал всех детей, а также выпускников, ставших студентами. Продолжая образование в вузах и колледжах, они играют в КВН, выступают на студенческих веснах, участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях, проявляют активную жизненную позицию.

Каждый выпуск подтверждает устойчивость положительных результатов работы частной школы: наблюдается рост числа медалистов, стобалльников, положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ, высокая социальная адаптированность учащихся. Не случайно выпускники продолжают образование не только в колледжах, институтах и университетах Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, но и в вузах Чехии, США, Финляндии, Канады, Испании… Живут и успешно работают в родном городе и других городах России, в Малайзии, ОАЭ, Швейцарии, США, на Кипре… Все компетенции, которыми они овладели в гимназии, стали основой для выбора профессии, успешного вхождения во взрослую жизнь, продвижения по карьере, социализации в семье.

Опора на положительное начало в ученике, личное общение, построение индивидуальной траектории учения – одно из важнейших условий успешного образования в гимназии «Ювента». На протяжении 30 лет творчески работающему коллективу удается находить педагогически целесообразные стратегии и технологии образовательной деятельности, способствующие развитию интеллектуального и творческого потенциала детей, их успешной личностной самореализации. Именно это вспоминают выпускники гимназии: школа помогла им разобраться в себе, взглянуть на себя с лучшей стороны, поверить в себя, в свои силы, включиться в такое общение и деятельность, где удалось ярче проявить свое «я», утвердиться в достойных поступках и делах, зарядиться энергией добра на всю дальнейшую жизнь.

Бурлива и шумна времен река.

Влекут нас тренды, поиск бренда…

Но счастье детства в моде на века –

Нам всем опора светлый мир «Ювенты».

В мультимедийном обрамленье

Тренд – установка на успех.

В основе доброе общенье,

То, что хватает нам на всех.

Уроки, вкусные обеды,

Домашний солнечный уют…

Трудом рожденные победы

В себе уверенность дают.

Здесь тхэквондо и шахмат тайны,

Вокал и кисти волшебство…

Здесь свет культуры музыкальной

Являет мысли торжество –

Той мысли светлой и глубокой,

Мечты о Школе Добрых Чувств,

Что всех влечет цветной дорогой,

В огромный мир дверь распахнув.

Автор: Светлана Силуянова, заместитель директора по НМР ЧОУ "Гимназии им. М. И. Пинаевой"