2020-01-30T15:59:06+03:00
Общество

«Азот» открыл год 75-летия Великой Победы презентацией уникального проекта

В основу проекта «Здравствуйте, мои родные…» легли письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» открыл год Памяти и Славы презентацией нового масштабного проекта «Здравствуйте, мои родные…». Торжественное мероприятие состоялось в ДК им. Ленина. В числе приглашенных гостей были ветераны, участники проекта, руководство филиала «Азот» и города Березники.

В основу проекта «Здравствуйте, мои родные…» легли письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Строки писем читают работники филиала «Азот». Иллюстрацией к письмам стали «живые» фотографии, реконструкции реальных фото времен Второй мировой войны. В съемках также участвовали сотрудники предприятия. Письма, видео и фотографии объединены в интерактивный календарь на 2020 год. На каждой странице размещен QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры и послушать фронтовые письма.

Проект «Здравствуйте, мои родные…» создавался пресс-службой филиала «Азот» в течение трёх месяцев. Участие в нём приняло более 60 человек.

В рамках презентации для гостей мероприятия звучали песни военных лет, в исполнении известных пермских исполнителей Александра и Ксении Тыщик, в сопровождении камерного симфонического оркестра «Орфей» (г. Пермь). Все участники проекта, ветераны и гости мероприятия получили в подарок интерактивный календарь 2020 года.

Маргарита Русинова, председатель Совет ветеранов г.Березники:

- Этот год, год 75-летия Великой Победы, мы будем отмечать всей страной. Замечательно, что сотрудники филиала «Азот» объединились и создали уникальный проект «Здравствуйте, мои родные…», который пробирает до слёз. Тронуло, что в конце письма читающий выражает своё отношение. Ведь у каждого из нас в семье есть своя история войны, свои герои. И это делает проект каким-то очень личным, и в то же время объединяющим нас всех.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Проект «Здравствуйте, мои родные…» мы создавали с особым чувством, отдавая дань героям Великой Отечественной войны, деликатно подходя к работе над каждым письмом, каждой фотографией. Используя современные технологии, мы постарались сделать его интересным для разных поколений. Название проекта символизирует обратную связь с прошлым, как будто герои тех лет обращаются к нам, а мы, в ответ – помним их, храним и гордимся»

Презентация проекта «Здравствуйте, мои родные…» дала старт целой серии мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Их филиал «Азот» планирует проводить каждый месяц, отмечая особую дату в Календаре 2020 года.

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