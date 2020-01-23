«СтройПанельКомплект» построит два новых детских сада

АО «СтройПанельКомплект» заключены муниципальные контракты на строительство детских садов в мкр. Вышка II и д. Кондратово.

Два новых учреждения дошкольного образования будут реализованы по ул. Евгения Пермяка, 8а (мкр. Вышка II) и рядом с ЖК «Медовый» (д. Кондратово). Это важное событие для обоих районов, в которых застройщик ведет активное строительство проектов комплексной застройки (ЖК «МотовилихинSKY» и ЖК «Медовый»).

В деревне Кондратово будет возведен 3-этажный детский сад на 280 мест, общей площадью 6 000 кв.м. В мкр Вышка II будет построен детский сад на 350 мест, общей площадью 5784 кв.м. АО «СтройПанельКомплект» является генподрядчиком строительства.

Фото пресс-службы компании

Детские сады застройщик возводит с применением технологии строительства WanderBlok. Применение данной технологии обеспечивает высокое качество объекта, отличные характеристики теплопроводности и высокую скорость производства работ. Стены здания выполняются из стеновых панелей, собранных на автоматизированной австрийской линии.

Напомним, СПК уже были реализованы два детских сада в пос. Гамово и мкр Левшино, на 160 и 200 мест соответственно.

По проектам уже ведется работа. Начало реализации сразу двух дошкольных учреждений – важное событие как для застройщика, так и для жителей районов.