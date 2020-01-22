Дожить до весны: как сохранить здоровье и бодрость зимой

Вторая половина зимы, пожалуй, самое тяжелое время для нашего организма. Он уже истощен перепадами температуры, морозами, коротким световым днём. Подходит к концу запас солнца и витаминов, накопленный с лета. Как сохранить здоровье и бодрое расположение духа в таких непростых условиях? В нашей подборке - пять простых, но действенных советов. Сделайте эти привычки здорового человека своими привычками - и вскоре вы заметите, как кардинально изменится качество вашей жизни.

1) Здоровый сон и режим дня

Чтобы не завидовать лесным обитателям, впадающим на зиму в спячку, постарайтесь организовать свою жизнь так, чтобы в ней было достаточно времени для сна. Поставьте его в приоритет перед другими задачами. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов, при этом ложиться спать и вставать в одно и тоже время вне зависимости от дня недели. Во сне организм возобновляет запас сил и энергии, а также более интенсивно обновляет и восстанавливает клетки организма. Крепкий и здоровый сон укрепляет иммунитет и способствует долголетию.

2) Сбалансированное питание и не менее 400 гр. овощей и фруктов ежедневно

Ваша задача - не похудеть к весне, а сохранить душевное и физическое здоровье. Правильное питание - не означает сидение на изнуряющих диетах. Всего лишь следует употреблять больше простой и здоровой пищи собственного приготовления, одновременно уменьшив на своем столе количество переработанных продуктов и исключив из рациона откровенно вредные блюда (слишком жирные, слишком острые, слишком сладкие и т.п.). Кстати, и снижение веса при таком режиме питания не заставит себя ждать.

3) Двигательная активность

Двигательная активность необходима каждому человеку. Конечно, лучший и довольно простой вариант поддержания организма в форме - проходить 10 000 шагов ежедневно. Но даже утренняя зарядка, 5-минутная гимнастика на работе и легкая прогулка перед сном уже будут на пользу.

Важно отметить, что многие люди бросаются из крайности в крайность. Например, долгое время, ведя малоподвижный образ жизни – записываются в спортзал и начинают ходить туда каждый день на изнуряющие тренировки. Как правило, это очень быстро приводит к проблемам со здоровьем. Помните: все физические нагрузки должны вводиться в жизнь постепенно. Каждый человек индивидуален, и если ваш сосед бегает на лыжах по 20 км., это совсем не значит, что для вашего здоровья такая пробежка будет полезна.

4) Отказ от вредных привычек

Стоит ли напоминать, как сильно от пагубных привычек страдают наши красота и здоровье? Курение вызывает проблемы с кожей, зубами, горлом, сосудами, легкими, желудком... Частое употребление алкоголя разрушает нервную систему и повышает аппетит, заставляя человека «закусывать» сверх меры, набирая лишний вес. Компьютерные игры со временем вызывают сильную зависимость, ведут к ухудшению зрения и нарушению осанки. Так стоит ли рисковать самым ценным – своим здоровьем – ради сомнительного удовольствия?

5) Меньше стресса!

Старайтесь не доводить себя до изнеможения, работая на износ. Избегайте участия в конфликтах и агрессивных спорах. Не смакуйте плохие новости и криминальные происшествия. Не смотрите фильмы, которые вам неприятны, даже за компанию. Вообще, старайтесь не делать того, что ухудшает ваше настроение, потому что с настроением неразрывно связано состояние нашей нервной системы и внутренних органов.

Забота о себе - вот главный принцип, которым стоит руководствоваться, планируя свой ежедневный распорядок. И пусть эта забота будет осознанной и грамотной. Тогда весну вы встретите в легком и радостном настроении!