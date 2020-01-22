«Ты хочешь, чтобы обезьяны лучше, чем люди жили?» Почему затянулось строительство пермского зоопарка

Сроки завершения строительства пермского зоопарка вновь перенесены. Теперь уже на 2022 год. Как сообщили в Минстрое, такие меры потребовались из-за необходимости устранения нарушений, допущенных подрядчиком.

- Мы не можем начинать работы по тематизации зоопарка, пока ряд построек находится в ненадлежащем строительном состоянии и они не приняты заказчиком – УКСом - и Инспекцией Госстройнадзора. Работы будут продолжены после приведения их в соответствие, - рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

А ведь мы уже более сорока лет могли иметь красивый просторный зоопарк, площадью в 12 гектаров. Почему это не произошло, «Комсомолке» рассказал заслуженный строитель РФ Михаил Плеханов, четверть века отработавший главным инженером УКСа Пермского горисполкома.

Михаил Плеханов проработал в строительной отрасли 58 лет.Фото: Екатерина ГАСПЕР

- Впервые о переносе зоопарка заговорили приблизительно в 1965 году, - вспоминает Михаил Плеханов. - Тогда уже встал вопрос о необходимости освобождения территории кладбища. Но потом все это как-то замолчалось, вернулись к этому вопросу только в 1975 году.

Тогда городские власти решили перенести зоопарк в Черняевский лес, к ипподрому. Для этого там был выделен участок в 12 гектаров. Но территория была очень заболоченной, ее надо было осушать. Там, естественно, не было никаких коммуникаций. В общем, требовалось немало вложений. А дело происходило, напомним, в эпоху плановой экономики – то есть практически все вопросы, связанные со строительством, поставками материалов, решались исключительно через союзные министерства.

- Но тогда существовало так называемое коммунальное строительство, которое не контролировала Москва, и под этой маркой мы могли выполнять небольшие работы в черте города, - рассказал Михаил Сергеевич. - И я высказал предложение строить зоопарк в рамках коммунального строительства. Мы начали осушать болото, строить дренажную систему, протащили туда канализацию. Воду сбросили в Мулянку. А затем начали делать чистку уже осушенного Черняевского леса.

Территорию будущего зоопарка стали огораживать, а неподалеку от ипподрома начали строить красивые главные ворота.

Все это еще можно было сделать в рамках коммунального строительства. Но строить «подпольно» помещения для животных было невозможно.

- Чтобы построить обезьянник – первый объект будущего зоопарка, мы сделали проект и в 1976 году я повез его в Москву - в Госстрой и Госплан, чтобы они дали разрешение на строительство, - рассказывает Михаил Плеханов. - В Госстрое начали рассматривать проект обезьянника и спросили: «Сколько стоит квадратный метр?». Отвечаю: «450 рублей». - «А сколько мы вам утвердили за квадратный метр жилья?» - «216 рублей». Они подняли меня на смех: Ты что, хочешь, чтобы у тебя обезьяны лучше, чем люди жили?». И мы вынуждены были вернуться из Москвы ни с чем.

Еще одной препоной на пути зоопарка стал - забор. Вначале было решено заказать на одном из местных заводов красивую металлическую ограду. Но завод имени Ленина, к которому обратились первым делом, отказался. Лысьвенский металлургический – тоже.

- Мы уже начали думать о деревянном заборе, - признается Михаил Плеханов. – Но к тому времени подошла проблема с обезьянником и на уровне руководства города решили: давайте подождем. И это «подождем» и затянулось до 2010-х годов. Тем временем в 1985 году лесники потребовали вернуть им назад участок леса, который был отведен зоопарку. И таким образом, зоопарк остался без своей территории.

Уже в этом тысячелетии, напомним, под зоопарк был выкуплен участок земли на улице Братской, 100. Но в 2012 году губернатор Виктор Басаргин заявил, что проект там обойдется слишком дорого и предложил перенести зоопарк в Черняевский лес. Но не на первоначальное место, у ипподрома, а ближе к центру города, на территорию за ДКЖ.

Затем, после протестов экологов, зоопарк было решено разместить в Нагорном, между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского.

И там стройка наконец началась. Вот только со сроками ее завершения пока все очень непонятно.

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