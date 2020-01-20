2020-01-20T18:22:06+03:00
Общество

В Прикамье могут досрочно обеспечить школьников бесплатным питанием

Об этом заявил губернатор Решетников на форуме представителей местного самоуправления
Андрей МАТЛИН
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Очень вкусно!Очень вкусно!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Максим Решетников выступил на форуме представительных органов местного самоуправления Прикамья. Он перечислил наиболее важные направления, по которым предстоит работать в ближайшее время, а также ответил на вопросы представителей.

В частности, он сообщил о том, что в Пермском крае постараются обеспечить учеников младших классов бесплатным питанием раньше, чем это запланировано.

- Возможно, мы стартуем раньше, - отметил Максим Решетников. – По предварительным оценкам, на это потребуется от 800 миллионов до 1 миллиарда рублей. Будем рассчитывать, что нам помогут средствами из федерального бюджета. Но работа в любом случае предстоит очень напряженная.

Задали Максиму Решетникову и вопрос по поводу объездной дороги вокруг Краснокамска.

- На этой автотрассе есть всем известное узкое место, где постоянно скапливаются пробки и случаются аварии, - напомнили представители этого города.

- Эта проблема известна, - сообщил губернатор. – Есть проект двухуровневой развязки. Семь километров участка этой дороги уже включены в план реконструкции транспортных магистралей, но нужно решить вопрос с финансированием на ближайшие 3 года. Буду разговаривать об этом с «Пермавтодором».

Прозвучало на встрече и предложение предоставлять желающим «пермский гектар» по примеру всем известного проекта «Дальневосточный гектар».

- У нас есть пустующие земли, которые зарастают, почему бы и нам подобный проект не запустить? – высказались представители Лысьвы.

- У нас сформирован банк свободной земли из так называемых брошенных паев, - проинформировал Максим Решетников. – В Перми и Пермском районе неиспользу6емых земельных участков, конечно, нет. Но если у кого-то возникнет желание взять землю, чтобы работать на ней, в других территориях, то проблем с этим не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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