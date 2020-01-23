10 важных фактов о домашнем видеонаблюдении

Видеонаблюдение уже стало частью нашей повседневной жизни. Мы привыкли к камерам на улицах, в торговых центрах, кинотеатрах, ресторанах, подъездах жилых домов. Так мы чувствуем себя безопаснее, увереннее и знаем, что в случае нестандартной ситуации добиться правды будет гораздо проще, так как всё происходящее попало в объектив камер. Но для чего нужно домашнее видеонаблюдение? Ведь дома всё под нашим чутким контролем, и мы сами решаем, кого пустить на свою территорию, а кого нет. А вы знаете, что происходит дома, когда вас там нет?

С помощью видеокамер вы сможете контролировать происходящее у вас дома даже в свое отсутствие. Вы увидите, как продвигается ремонт в вашей квартире, всё ли в порядке с пожилыми родителями, как общается няня с вашим малышом и даже, чем занимается любимый питомец, когда вы на работе. Представляем вам 10 важных фактов о видеонаблюдении от компании «Ростелеком».

1. Видео с камер можно смотреть из любой точки мира в режиме онлайн в специальном мобильном приложении, главное, чтобы был интернет.

2. В услуге «Видеонаблюдение» используются цифровые HD-камеры с инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время, широким углом обзора и датчиком движения.

3. В камеру встроен микрофон, а в мобильном приложении есть возможность обратной связи с камерой, таким образом, вы можете разговаривать с теми, кто остался дома. Например, со своим питомцем, если он вздумал немного похулиганить в ваше отсутствие.

4. При срабатывании датчика движения, камера автоматически начинает запись происходящего. Кроме того, можно начать принудительную запись по команде из мобильного приложения.

5. Видеокамера отправляет в мобильное приложение уведомления о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.

6. Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» и доступны для просмотра или скачивания от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

7. В один личный кабинет можно добавить неограниченное количество камер, установленных в разных помещениях или даже городах.

8. Камеры могут работать по Wi-Fi, поэтому лишние провода не испортят интерьер квартиры или дома.

9. Подключение и настройка видеокамеры занимает всего несколько минут, и сделать это можно самому, не прибегая к помощи технических специалистов.

10. Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» может работать на сети любого интернет-оператора.