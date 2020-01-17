«В Пермский край пришел грипп». Не поздно ли еще сделать прививку и когда ждать эпидемии?

В Прикамье начался сезон простуд и гриппа. За последнюю неделю ОРВИ заболели более 10 тысяч человек, а вот грипп уложил на больничную койку 30 жителей Перми и края. Все они были госпитализированы в больницы, и диагноз «грипп» у них был лабораторно подтвержден. Тяжелых случаев пока не зарегистрировано, у всех заболевших состояние средней степени тяжести.

По информации эпидемиологов, сейчас в Прикамье циркулируют вирусы гриппа А (Н1N1) pdn. Однако в отличие от прошлых лет уже в начале сезона к нему присоединился грипп группы В. Обычно это происходит в конце эпидемического сезона. И этот факт может повлечь за собой более интенсивное распространение заболеваемости.

А вот что касается погоды - в этом году зима в Прикамье аномально теплая - то большого влияния на распространение вирусов гриппа она не оказывает.

- Пока выраженного роста заболеваемости нет в связи с тем, что школьники во время новогодних каникул были разобщены, - говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Вдобавок от гриппа успели привиться 49,4% жителей Пермского края. Это 1 миллион 290 тысяч человек. Это достаточное количество.

Не поздно ли еще привиться от опасного заболевания?

- Сейчас вся вакцина, которая поступила в край за счет федерального бюджета, закончилась, и в обычных поликлиниках ее уже нет, - говорят эпидемиологи. - Сделать прививку от гриппа еще не поздно, но сейчас только уже в коммерческих медицинских центрах. Иммунитет, как и положено, будет вырабатываться две недели. Есть мнение, что если человек сделал прививку и сразу же заболел, то грипп будет протекать более тяжело. На самом деле это не так. Просто не удастся достигнуть того эффекта, который могла бы дать прививка.

Как отличить грипп от ОРВИ?

Обычно простуда начинается с банального насморка, а вот начало гриппа очень острое: у человека резко поднимается температура до 39…40 градусов, появляются сильная слабость, интоксикация и сухой кашель. Поэтому человек легко может определить не только день, но и час заболевания. С такими симптомами, естественно, стоит остаться дома и вызвать врача.

- Самые уязвимые к вирусу гриппа пациенты из групп риска: дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, - напоминают медики. - Именно у них болезнь протекает наиболее тяжело и имеет неблагоприятный прогноз.

Еще один вопрос к эпидемиологам, который волнует, пожалуй, всех родителей, школьников и студентов: будут ли этой зимой закрывать школы, вузы и ссузы на карантин?

- Эта мера действует в Пермском крае с 2006 года, и мы всегда видим реальный эффект от разобщения детей: эпидемия резко идет на спад, - говорит Наталья Вольдшмидт. - Не исключаем, что и в этом году эта мера будет принята, когда эпидемия приблизится к своему пику.