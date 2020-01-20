2020-01-20T14:32:10+03:00
Общество

В Пермском крае на неделе ожидаются снегопады и похолодание

Температура воздуха может опуститься до - 20 градусов
Лилия Абибулаева
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Перепады температуры на севере и на юге может достигнуть 10 градусовПерепады температуры на севере и на юге может достигнуть 10 градусовФото: Василий Вахрин
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Предстоящая неделя в Прикамье ожидается по-зимнему холодной и снежной. Синоптики обещают понижение температуры до - 20 градусов.

В понедельник, 20 января, в Перми и в крае ожидается снегопад. Перепады температуры на севере и на юге может достигнуть 10 градусов. Так, в южных районах Прикамье температура будет на отметке -1 градус, на севере -10, -15 градусов.

Во вторник, 21 января, осадки прекратятся и похолодание усилится. Температура воздуха ночью ожидается по югу и западу края -5…-10°, по северу и востоку -15…-20°, в Перми до -12°. Днем преимущественно облачная погода и повышение температуры до -5…-10.

В ночь на среду, 22 января, усилится ветер и снегопад. Порывы возможны до 7-12 м/с. Также вероятны 4-6 мм осадков. Ночью температура будет держаться на отметке -3…-8 градусов. Днем немного потеплеет до 0…-5.

В четверг в тылу циклона начнет распространяться более холодный воздух, ветер сменится на северо-западный. В течение дня продолжится небольшой и умеренный снег. В течение суток температура будет постепенно понижаться от -1…-6° до -5…-10°.

В пятницу, 24 января, продолжится заток холодного воздуха. Также ожидается снегопад. Температура днем будет -7…-12 градусов, к вечеру опустится до - 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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