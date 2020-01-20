"Он постоянно теряет сознание". Годовалый малыш борется с неизвестной болезнью

Годовалый Яким из Перми почти год борется с неизвестной болезнью. Как рассказали в пресс-службе фонда "Берегиня", в мае прошлого года он неожиданно потерял сознание. Его положили в реанимацию. Через пять дней Яким пришел в себя, после чего их с мамой перевели в стационар. Но приступ снова повторился.

- Продолжительные приступы потери сознания серьезно сказались на развитии мальчика: Яким перестал держать голову, слышать и видеть, - сообщили в фонде. - Уже в Москве Якиму поставили диагноз - вирусный энцефалит. Московские специалисты назначили лечение, и навыки ребенка постепенно начали к нему возвращаться. В ноябре малыш даже начал сам сидеть.

Но прямо перед Новым годом Яким снова теряет сознание. Тем самым диагноз не подтверждается. Более того, левая сторона тела малыша теряет чувствительность. Врачи сделали вывод, что у него генетическое заболевание. Стоимость анализа - 100 тысяч рублей. Пермяки откликнулись на беду, которая пришла в семью Якима, и собрали нужную сумму.

- Большое спасибо, сбор закрыт, - сообщили в фонде. Теперь, надеемся, удастся узнать, чем болен Яким.