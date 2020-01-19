"Окунешься - и становится так спокойно". Фоторепортаж с крещенских купаний в Перми

- Водичка-то теплая совсем! - смеется пермяк, поднимаясь из купели. Но потом, правда, закутывается в халат, принесенный женой.

Ночью, утром и днем 19 января тысячи пермяков участвовали в крещенских купаниях. В городе организовали три купели: на Мотовилихинском пруду, на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря и на территории около Храма Богоявления Господня в Верхней Курье.

Купель у Храма Богоявления Господня посетили сотни горожанФото: Василий Вахрин

Еще одну купель, которую организовали на реке Мулянка, закрыли из-за аномального потепления. Да, в этом году пермяки забыли про выражение "крещенские морозы". Ночью 19 января температура была в районе отметки -10 градусов, днем - в районе -5 градусов.

Днем к Храму Богоявления Господня не подъехать - все перед монастырем заставлено автомобилями. И со всех улиц частного сектора к Храму идут пермяки. Многие из них - с бутылками, чтобы набрать освященной воды.

Купель в Верхней Курье довольно популярна у пермяковФото: Василий Вахрин

- Сегодня столько людей, явно больше, чем в прошлом году, - говорит пенсионерка. Она смотрит в сторону купели, где как раз готовится окунуться семейная пара. Сначала спускается мужчина, потом - женщина. Ни один из них даже не дрожит. Оказывается, это у них семейная традиция.

- Мы живем недалеко, поэтому каждый год приходим сюда на Крещение, - говорит 42-летняя Наталья Скворцова. - Единственное, чего я прошу у Бога, окунаясь в купель - это здоровья.

Дети тоже приходят на праздник Крещения Господня вместе с Натальей и ее супругом. Но пока не принимают участия в купаниях.

Семья Натальи всегда проводит праздник вместеФото: Василий Вахрин

В течение час количество желающих участвовать в крещенских купаниях не уменьшается. Приходят и с семьями, и с друзьями, и с возлюбленными. Например, пермячка Ирина Корнилова в этом году приехала вместе с мужем и дочкой.

- Это у нас семейная традиция - отмечать праздник Крещения Господня, - говорит она. - Окунаясь, я всегда прошу у Бога здоровья для всей семьи.

Кстати, некоторые участвуют в крещенских купаниях еще и в целях оздоровления.

- Мы каждый год посещаем разные купели на территории Пермского района, - говорит 25-летний Павел Степанов. - В этом году решили съездить в Курью. Лично я учавствую в купаниях больше в целях оздоровления и для придания бодрости организму.

Павел старается участвовать в купаниях каждый годФото: Василий Вахрин

А за порядком внимательно следят спасатели. Они просят уйти с платформы у купели тех, кто просто смотрит, советуют родителям держать маленьких детей около себя, чтобы те не не поскользнулись.

Рядом у купели находятся палатки для обогрева, где можно выпить чаю или переодеться.

Некоторые окунались в платьях или сорочкахФото: Василий Вахрин

- Ого, как холодно! - восклицает девушка в белом купальнике. Она быстро окунается, и, хватая у молодого человека полотенце, бежит к палатке. А вот группа мужчин между собой говорят: "Когда в воду залезаешь - очень холодно, а когда окунешься - так хорошо и спокойно становится".

В городе на Крещение организовали три купелиФото: Василий Вахрин

Купания продолжатся до 18 часов 19 январяФото: Василий Вахрин