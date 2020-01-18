«Щитов и дубинок в школе быть не должно». После истории с пермскими школьниками, разгоняющими минтинг, назначена служебная проверка

История с пермскими школьниками, разгоняющими толпу митингующих, прогремела на всю страну. Напомним, 17 января пермяк Виталий Ковин, живущий неподалеку от школы № 105 в Мотовилихе заснял, как ученики со щитами и дубинками учились нападать друг на друга.

Это видео попало в соцсети и вызвало настоящий переполох. Департамент образования города заявил, что директора школы обязательно «вызовут на ковер» для объяснений. А после состоявшегося разговора стало ясно следующее:

- Оперативная проверка показала, что учебная ситуация на занятии 17 января была смоделирована с нарушениями: учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях, - прокомментировали в пресс-службе администрации Перми.

Фото: Facebook Виталий Ковин

В субботу, 18 января этой резонансной историй занимались глава Перми Дмитрий Самойлов и министр образования Пермского края Раиса Кассина. Они провели совещание, на которое была приглашена директор школы № 105 Наталья Шафранова.

- Начальник департамента образования Людмила Серикова доложила, в этой школе для учеников с 5 по 11 класс действуют кадетские классы (по одному классу в параллели), - пояснили в пресс-службе пермской мэрии. - Родители детей, занимающихся в кадетских классах, дают письменное согласие на проведение и участие ребенка в практических и теоретических занятиях, участие в тактических играх, занятиях по общей физической подготовке и рукопашному бою по программе основ военной подготовки в рамках дополнительного образования детей.

Дважды в год с учениками 6-7 классов педагоги проводят тактические игры на местности, где отрабатываются навыки защиты.

Однако после того, как история со щитами и дубинками в руках семиклассников попала в интернет, специалисты будут выяснять, насколько правомерно учителя проводили с детьми такие занятия и что это за программы, которыми они руководствовались.

Фото: Facebook Виталий Ковин

Специально для этого будет создана межведомственная комиссия с участием специалистов краевого министерства образования, совета родителей города Перми и Уполномоченного по правам ребенка. Также в состав комиссии вошли специалисты городского департамента образования и контрольно-аналитического департамента.

В ближайшее время в оскандалившейся школе проведут общешкольное родительское собрание, на котором взрослых обязательно спросят, как они относятся к произошедшему.

Кстати, после истории со 105-й школой, в Перми проверят учебные программы и в других школах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермских школьников обучают разгонять толпу митингующих дубинками

Тематическую игру в школе полиции проанализируют в департаменте образования (Подробнее...)