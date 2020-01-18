«Вовы не стало». 17-летний парень, которому за три дня пермяки собрали полмиллиона рублей, скончался в реанимации

- Вовы не стало. 17-летний парень ушел из жизни вчера в реанимации. Это произошло так стремительно, что никто этого не ожидал. Но к, сожалению, обстоятельства сильнее нас. Не найти тех слов, чтобы принести соболезнования маме и семье, - написали в благотворительном фонде «Берегиня».

Одиннадцатиклассник Вова Шманов сгорел буквально за месяц от рака кожи. В больницу он попал совсем недавно, в середине декабря. До этого он был обычным парнем, ходил в школу, гулял с друзьями и играл в компьютер.

В начале зимы Вова почувствовал себя плохо, пожаловавшись на увеличенные лимфоузлы. После осмотра врача и пройденных обследований подтвердился страшный диагноз. Более того, кровь, отправленная на анализ в московский центр им. Рогачева, показала неутешительный результат - BRAF мутация в гене. При развитии мутации размножение клеток и рост новообразования ускоряется в несколько раз. Поэтому медлить было нельзя.

Помогали всем миром

Для помощи парню объявили срочный сбор средств. Необходимы были 450 тысяч рублей на дорогостоящие лекарства. И буквально за три дня неравнодушные пермяки закрыли эту сумму. Помочь однокласснику были готовы и ребята, которые с ним учились. Они готовили концерт, чтобы собрать средства и перевести их на счет своего друга. Но коварная болезнь не пощадила парня. Он был единственным сыном у своей мамы.

- Все, кто переводил деньги на Вову, имеют полное право вернуть свое пожертвование, - пояснили в благотворительном фонде «Берегиня». - Для этого вам нужно написать на электронный ящик фонда fondbereginya@gmail.com свою просьбу, мы идентифицируем ваш платеж, и вернем деньги.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми выражает соболезнования семье Вовы Шманова.