2020-01-18T09:04:07+03:00
Происшествия

«Вовы не стало». 17-летний парень, которому за три дня пермяки собрали полмиллиона рублей, скончался в реанимации

В больницу с диагнозом «меланома» он попал всего лишь месяц назад
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
17-летний парень почувствовал себя плохо лишь месяц назад. Фото: фонд "Берегиня".17-летний парень почувствовал себя плохо лишь месяц назад. Фото: фонд "Берегиня".
Изменить размер текста:

- Вовы не стало. 17-летний парень ушел из жизни вчера в реанимации. Это произошло так стремительно, что никто этого не ожидал. Но к, сожалению, обстоятельства сильнее нас. Не найти тех слов, чтобы принести соболезнования маме и семье, - написали в благотворительном фонде «Берегиня».

Одиннадцатиклассник Вова Шманов сгорел буквально за месяц от рака кожи. В больницу он попал совсем недавно, в середине декабря. До этого он был обычным парнем, ходил в школу, гулял с друзьями и играл в компьютер.

В начале зимы Вова почувствовал себя плохо, пожаловавшись на увеличенные лимфоузлы. После осмотра врача и пройденных обследований подтвердился страшный диагноз. Более того, кровь, отправленная на анализ в московский центр им. Рогачева, показала неутешительный результат - BRAF мутация в гене. При развитии мутации размножение клеток и рост новообразования ускоряется в несколько раз. Поэтому медлить было нельзя.

Помогали всем миром

Для помощи парню объявили срочный сбор средств. Необходимы были 450 тысяч рублей на дорогостоящие лекарства. И буквально за три дня неравнодушные пермяки закрыли эту сумму. Помочь однокласснику были готовы и ребята, которые с ним учились. Они готовили концерт, чтобы собрать средства и перевести их на счет своего друга. Но коварная болезнь не пощадила парня. Он был единственным сыном у своей мамы.

- Все, кто переводил деньги на Вову, имеют полное право вернуть свое пожертвование, - пояснили в благотворительном фонде «Берегиня». - Для этого вам нужно написать на электронный ящик фонда fondbereginya@gmail.com свою просьбу, мы идентифицируем ваш платеж, и вернем деньги.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми выражает соболезнования семье Вовы Шманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за аномального потепления одну из крещенских купелей в Перми закроют для посещения
В Перми в ДТП в микрорайоне Парковый пострадали женщина и пятилетний мальчик
В Перми ищут шутника, который угрожал взорвать поезд Владивосток-Москва
«Не справился с управлением». В Перми водитель врезался в снегоуборщик и погиб
На вокзале Пермь II задержали отправление поезда Владивосток-Москва
Глава Перми отменил субботний выходной для глав районов
У пермяков появилась возможность окунуться на Крещение в Белогорском монастыре
В Перми иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
В субботу, 18 января, ледовый городок на пермской эспланаде будет закрыт третий день
«Выкарабкивайся, малышка». В Перми в картонной коробке нашли обмороженную кошку
Пермских школьников обучают разгонять толпу митингующих дубинками
В Перми два автобусных маршрута сменят перевозчиков
В Прикамье 46-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой в подъезде
«Зажало в машине». В лобовом столкновении в Прикамье пострадали два человека
Пермьстат: как за год изменились цены на продукты и бензин
Пермский филиал «УРАЛХИМа» в 2019 году направил в санатории более 60 работников
«От побоев пряталась у подруги». В Прикамье мужчина избивал жену из-за ревности