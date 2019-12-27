Можно ли получить нотариальную услугу, не выходя из дома?

О преимуществах цифрового нотариата поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» ( 96.6 FM) с нотариусами города Перми Марией Борониной и Олесей Голубевой.

- Закон «О цифровом нотариате» теперь уже данность – он одобрен Государственной Думой. Что меняется для нас, а ведь все мы- потенциальные клиенты нотариуса?

- На текущий момент можно совершить только одно действие, не посещая нотариуса – получить выписку из реестра залогов. С принятием этого закона появляются новые виды нотариальных действий, которые можно совершить, физически не посещая нотариальную контору. Например, вам нужно нужно сделать перевод документа с одного языка на другой. У нас есть нотариусы, которые обладают знаниями нескольких языков. Вы отправляете документ нотариусу и получаете нотариальный перевод текста. Всё большее значение с развитием информационных технологий приобретает возможность закрепления доказательств из сети Интернет у нотариуса. Ведь там, на просторах Сети, бывают разные ситуации – вас могут оскорбить, например, в комментариях. Могут похитить ваш уникальный контент, скажем, фотографию. И произошедшее нужно быстро зафиксировать, ведь Интернет такая штука, где информация быстро обновляется и «теряется» ( хотя он, Интернет, как известно все помнит). В таком случае новый закон «О цифровом нотариате» позволяет вам сделать скриншот и отослать для фиксации нотариусу. Можно будет также удаленно вносить денежные средства на депозит нотариусу для исполнения своих обязательств, это очень удобно.

- А предусматривает ли новый закон появление новых нотариальных действий?

- Да, поскольку цифровые технологии не стоят на месте, динамично и законодательство о нотариате. Так, появилась возможность нотариального удостоверения перевода цифрового документа из одного формата в другой. Еще одна новелла законодательства – появится возможность одновременного удостоверения сделки нотариусами в разных городах.

- Как это будет выглядеть на практике?

- Например, нотариусы в Перми и другом городе будут одновременно удостоверять договор купли - продажи. То есть нотариусы отвечают за то, чтобы договоры были одинаковыми, в цифровом виде они будут подписаны электронными цифровыми подписями, заверены «усиленными» подписями нотариусов, подписаны клиентами в оригинальном виде. Бумажная версия будет храниться у нотариуса, а сам договор будет «жить» и в электронном виде. Это очень удобно, ведь теперь для заключения сделок совсем необязательно будет ездить в другой город, выдавать доверенности и т.д.

- То есть цифровой нотариат – это удобно в первую очередь?..

- Конечно. Хотелось бы отметить, что для удалённого совершения нотариального действия заявитель должен направить нотариусу через Единую информационную систему нотариата (либо через портал Госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверит электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты изготовит нотариальный документ в электронной форме.

- И в завершение разговора…

- Хочется напомнить, что по любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/