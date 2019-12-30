"В трехлетнем возрасте дочка перестала говорить". 10-летняя девочка борется сразу с несколькими болезнями

- Соня - второй ребенок в семье, - рассказывают в фонде "Берегиня". - Беременность была тяжелой для ее мамы, и уже на 29 неделе Соня появилась на свет. Еще два месяца она находилась в больнице, а потом ее выписали домой. Все было хорошо.

Шли месяцы, Соня росла и прибавляла в весе. Но у девочки внезапно обнаружили порок сердца. В год ей поставили группу инвалидности. Врачи говорили, что все будет хорошо. И до трех лет Соня разговаривала, ходила - развивалась по возрасту.

- Но сердце у девочки работало совсем плохо, была даже угроза его остановки, и это очень повлияло на будущее ребенка, - сообщили в фонде. - В три года девочке провели операцию на сердце. И после этого начался заметный регресс в развитии. Постепенно пропала речь, ухудшилась память.

В свои 10 лет Соня не знает букв и чисел. Ее развитие остановилось на на малолетнем возрасте. Врачи диагностировали ДЦП, ЗПР и аутизм. Соне даже приходиться передвигаться в коляске на улице, но дома она ходит сама. Ее родители не сдаются, а занимаются с Соней, ездят на реабилитации, курсы иппотерапии.

- Мы очень хотим помочь Соне с оплатой важных курсов в реабилитационном центре "Я все смогу", по методике Сандакова, но сумма на курс неподъемна для многодетных родителей - 87 000 рублей,- говорят в фонде. - Ведь кроме Сони в семье еще две девочки. А Соне важно работать с логопедами, улучшать моторику, учить правильной ходьбе и убирать спастику мышц. Помочь девочке можно по ссылке.