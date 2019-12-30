2019-12-29T20:41:56+03:00
Общество

"В трехлетнем возрасте дочка перестала говорить". 10-летняя девочка борется сразу с несколькими болезнями

В свои годы Соня из Перми до сих пор не знает букв и чисел
Елена КОНОВА
Поделиться:
Сонечка. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"Сонечка. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"
Изменить размер текста:

- Соня - второй ребенок в семье, - рассказывают в фонде "Берегиня". - Беременность была тяжелой для ее мамы, и уже на 29 неделе Соня появилась на свет. Еще два месяца она находилась в больнице, а потом ее выписали домой. Все было хорошо.

Шли месяцы, Соня росла и прибавляла в весе. Но у девочки внезапно обнаружили порок сердца. В год ей поставили группу инвалидности. Врачи говорили, что все будет хорошо. И до трех лет Соня разговаривала, ходила - развивалась по возрасту.

- Но сердце у девочки работало совсем плохо, была даже угроза его остановки, и это очень повлияло на будущее ребенка, - сообщили в фонде. - В три года девочке провели операцию на сердце. И после этого начался заметный регресс в развитии. Постепенно пропала речь, ухудшилась память.

В свои 10 лет Соня не знает букв и чисел. Ее развитие остановилось на на малолетнем возрасте. Врачи диагностировали ДЦП, ЗПР и аутизм. Соне даже приходиться передвигаться в коляске на улице, но дома она ходит сама. Ее родители не сдаются, а занимаются с Соней, ездят на реабилитации, курсы иппотерапии.

- Мы очень хотим помочь Соне с оплатой важных курсов в реабилитационном центре "Я все смогу", по методике Сандакова, но сумма на курс неподъемна для многодетных родителей - 87 000 рублей,- говорят в фонде. - Ведь кроме Сони в семье еще две девочки. А Соне важно работать с логопедами, улучшать моторику, учить правильной ходьбе и убирать спастику мышц. Помочь девочке можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителей Прикамья осудят за кражу чугунной ванны
"Машина превратилась в огромный сугроб". В Прикамье нашли иномарку пропавшего 44-летнего мужчины
Во всех районах города открылись ледовые городки
В Перми из-за непогоды задерживают вылеты и прилеты
В 2020 году в Перми начнется строительство новой галереи
Перед Новым годом цены на такси в Перми взлетели в два раза
В Прикамье мужчина пытался сбежать от долгов через окно
«На стенах плесень и черные разводы». В Прикамье закрыли опасное кафе
«Как в сказке». В Перми к Новому году украсили новый трамвай
В Перми во время движения у грузовика отпало колесо
В Перми арестовали 119 партий снюса
«Ходить невозможно!» Пермяки пожаловались на состояние тротуаров в центре города
Пермяки обсуждают черный дым в центре Перми
По пути в Прикамье пропали туристы на снегоходах
В Перми на стадионе «Энергия» построят многофункциональный комплекс
Как изменился щенок-полицейский, которого пермяки назвали Северус
Видео: пермские автомобилисты соорудили елку из внедорожников