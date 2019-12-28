«Готовы заплатить 100 тысяч, только бы поцеловать Симу». В Перми разыскивают украденную на выставке собаку

- С тех пор, как пропала Сима, моя сестра Тома не ест, не может спать, только бегает по городу по каждому сигналу и плачет, - рассказала пермячка Марина Трубинова.

Очаровательный померанский шпиц Сима пропала 30 ноября из ДКЖ, где проходила выставка собак.

- Мы посадили ее в переноску - отдыхать между рингами - но, видимо, неплотно закрыли дверцу, - говорит Марина. - Потом пошли на второй этаж потренировать другую собаку. Нас не было минут двадцать. В это время Сима, возможно, выбралась и пошла искать меня. Конечно, когда мы обнаружили пропажу, мы сразу бросились искать Симу, обежали все здание, территорию около него. И следа нет.

Марина и Тома Трубиновы распространили в соцсетях сообщения о пропаже собаки. Отчаявшись самостоятельно найти исчезнувшую любимицу, сестры объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей. Причем, они обещают, что не будут предъявлять претензий похитителю – если Симу вернут живой и здоровой.

- Если вы взяли ее, поддавшись на минутный соблазн, нарисовав себе картину, как эта собачка нарожает вам кучу таких же красивых щеночков, то не обольщайтесь - не будет этого, - обратились к похитителям любимой собаки Тома и Марина.

Дело в том, что несмотря на красоту и породистость, Сима не подходит для разведения щенков.

- Эта линия породы очень плохо рожает, - объясняет Марина. – Только через кесарево сечение. Я, покупая Симу, была готова к этому. Если же похититель решит повязать ее, то получит одного щенка, который когда-нибудь будет стоить 30 тысяч рублей. Мы же сейчас предлагаем 100 тысяч. У нас нет цели преследовать похитителей, нет жажды крови. Мы просто хотим, чтобы наша собака вернулась домой.

В качестве посредника для возвращения Симы готова выступить кинолог Эльвира Пономарева. С ней можно связаться по телефону: 8-902-79-11-354.

- Если кто-то нашел или купил нашу собачку, верните любым удобным для вас способом, - говорит Тома Трубинова. - Буду безмерно благодарна. Только бы поцеловать Симу!