Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова: «Я горжусь, что работала врачом-терапевтом!»

Традиционно под конец года принято подводить итоги. Каким был уходящий 2019 год для пермской медицины? Об этом мы разговариваем с министром здравоохранения Пермского края Оксаной Мелеховой.

- Оксана Борисовна, одна из основных проблем нашего здравоохранения – вопрос доступности медицинских услуг для пациентов. Насколько сложно попасть к врачу жителям Пермского края?

- Проблема такая есть, но мы вместе с лечебными учреждениями стараемся ее решить. И за прошедший год нам есть чем гордиться. К примеру, в отдаленных территориях мы установили 24 новых ФАПа. Раньше в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 6 километров от ближайшего лечебного учреждения, если там жило до 100 человек, создавали так называемые домовые хозяйства. То есть в этих деревнях находили активистов, которых обучали навыкам первой медицинской помощи. И в случае, если кому-то из жителей становилось плохо, была нужна медицинская помощь, этот человек вызывал «скорую», а до ее приезда оказывал первую помощь.

Сейчас этот норматив пересмотрен, и во всех отдаленных деревнях с населением свыше ста человек должен быть свой ФАП. На 2019 год у нас оставалось закрыть 24 таких «белых пятна», что мы и сделали. В этих населенных пунктах мы возвели модульные конструкции, теперь ключевая задача на первый квартал 2020 года – получить лицензии на работу этих ФАПов.

Также в 2018- 2019 годах мы заменили 90 ФАПов и СВА. Губернатором Пермского края Максимом Решетниковым перед нами поставлена задача за три года обновить все ветхие и старые здания ФАПов. У нас более 100 таких зданий, деревянных, барачного типа, построенных в 1930-50 годах. Они нуждаются в замене. И в рамках национального проекта «Здравоохранение» все они будут заменены на новые модульные конструкции.

Тогда будет возможность у наших медиков работать в хороших условиях. А у жителей этих населенных пунктов - приходить и лечиться недалеко от дома.

Там, где мы не можем поставить постоянное здание, приезжают передвижные комплексы ФАП, которые осматривают пациентов по определенному графику. Это тоже повышает доступность медицинской помощи населению.

В крае в течение двух лет реализуется проект «Новая поликлиника».Фото: Василий Вахрин

- А как дела обстоят в Перми и особенно в отношении доступности узких специалистов?

- Конечно, жители и Перми, и других территорий должны иметь единый стандарт медицинских услуг, в том числе и по записи к врачу. Два года мы реализуем проект «Новая поликлиника», благодаря чему добились возможности для пациентов попасть на прием к участковым врачам-терапевтам в течение одного-двух дней.

Во-первых, сейчас, чтобы выписать справку или направление на анализы, достаточно без предварительной записи прийти в кабинет выдачи справок и получить нужный документ. Во-вторых, во всех медицинских учреждениях, к которым прикреплено свыше 5 тысяч человек, появились кабинеты неотложной помощи. Если ты заболел, но есть силы посетить поликлинику, а не ждать врача дома, можно прийти и в течение двух часов попасть на прием и получить лечение.

Эти мероприятия помогли разгрузить участковых врачей. И мы уже оценили их эффективность. Даже весной, когда была эпидемия гриппа, в некоторых поликлиниках запись к участковым удлинялась до 6 дней. Но это все-таки не 10-14 дней, как раньше.

Сейчас активно работаем над доступностью узких специалистов. К нам поступают жалобы от пациентов, что к ним невозможно записаться, что очередь на две недели.

И в 14 пилотных поликлиниках мы также провели ряд организационных мероприятий. В кабинетах неотложной помощи здесь работают врачи общей практики, которые могут осмотреть пациента, поставить первичный диагноз и при необходимости либо оказать медицинскую помощь самостоятельно и назначить лечение, либо, если его квалификации недостаточно, направить к узкому специалисту.

Ведь зачастую к узким специалистам приходят неподготовленные пациенты. Например, человек обращается к хирургу с болями в спине. А эти боли могут вызывать около семи разных заболеваний. Возможно, у пациента не хирургическая патология, а неврологическая, а может быть, проблема с почками, и ему надо обращаться к нефрологу. И это как раз определяет врач общей практики. Он направит пациента к тому профильному специалисту, помощь которого ему необходима. Это даст разгрузку узким специалистам, и те пациенты, которые нуждаются именно в их помощи, будут попадать к ним не на 14-й день, а значительно раньше.

Уже сейчас в пилотных поликлиниках к кардиологу, эндокринологу, хирургу можно записаться в течение трех дней.

- Еще одна проблема – диагностика. Как она решается? В частности, что делается в крае для раннего выявления онкозаболеваний?

- Мы приобретаем современное оборудование для диагностики. В этом году мы поставили магниторезонансный томограф в Березниковской больнице имени Вагнера, компьютерный томограф в Губахе. Исследование для населения проходит бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.

За счет национального проекта «Здравоохранение» мы приобрели передвижной модульный комплекс на базе КАМАЗа высокой проходимости, который сможет доехать до самой удаленной точки Пермского края. Он оснащен маммографом-флюорографом, и пациент сможет пройти диагностическое обследование, не выезжая из своего населенного пункта.

Также активно работают 24 передвижных установки флюорографии, которые ежегодно проводят в отдаленных населенных пунктах более 80 тысяч исследований.

Учитывая тяжелую обстановку в заболеваемостью туберкулезом в Пермском крае, всем нам ежегодно надо проходить флюорографию. Но ехать издалека в районный центр на флюорографию для жителей затратно и по деньгам, и по времени. Поэтому нам и нужны эти передвижные комплексы.

В январе начнут принимать первых пациентов ПЭТ-установка – позиционно-эмерсионный томограф. Такого оборудования у нас никогда не было, это следующий уровень после МРТ. ПЭТ-установки используются для более точной диагностики онкологии. Если имеется даже самый маленький очаг, ПЭТ–установка сможет его найти.

В лечебные учреждения закупают современное оборудование.Фото: Василий Вахрин

- Сейчас не просто бывает и на УЗИ записаться. А что говорить про более сложные исследования…

- На следующий год генетические исследования, гистологические на онкопатологию, УЗИ сердечно-сосудистой системы, компьютерная и магниторезонансная томография выведены в отдельный тариф, чтобы можно было усилить контроль за проведением этих исследований.

Я согласна с вами - зачастую бывает, что если нет в поликлинике оборудования для сложных исследований, то, по разным причинам, пациента не отправляли в другое учреждение. Теперь за этим будет жесткий контроль, и если пациенту для установки диагноза необходимо это исследование, то ФОМС проверит, сделано ли это исследование и в какие сроки. А за несвоевременно проведенное исследование и медицинская организация, и сам врач будут нести ответственность. Причем, получение услуги пациентом будет возможно как в частной системе, так и в государственной.

- Некоторые больницы в Перми находятся в старых зданиях, которые требуют реконструкции. Например, это относится к МЧС №9…

- На МЧС №9, которая сейчас стала называться больница имени Тверье, у нас грандиозные планы. Есть понимание, что мы там будем делать и сколько денег на это потребуется. Есть одобрение со стороны губернатора Пермского края Максима Решетникова и решение о выделении финансовых средств. Нужно только время для реализации планов.

Одномоментно мы не сможем закрыть все корпуса больницы. Это очень крупное лечебное учреждение, поэтому работы будут проводиться по этапам. В первую очередь будем ремонтировать приемное отделение и переход из него в хирургический корпус.

Разработан новый концепт приемного отделения. Весь поток пациентов будет разделен: отдельный вход для тех, кто идет на плановые операции, и отдельный для экстренных, тех, кто нуждается в срочной операции. Они должны быть незамедлительно подняты в операционную.

Разделение потока уже внедрено в больнице имени Гринберга, в больницах №4, 2. И когда я посещаю эти больницы, то вижу, что оттуда нет жалоб на работу приемных отделений.

Затем будем реконструировать само хирургическое отделение. И в завершении - строительство корпуса неотложной медицинской помощи с нейрохирургическим отделением и операционными.

Также мы должны провести ремонт не только внутри корпусов, но и облагородить внешний вид зданий и благоустроить территорию. Все работы должны закончить к 2023 году.

- В этом году министерство начало проводить совместные закупки оборудования для медицинских учреждений. С чем это связано?

- Совместные закупки – это положительная практика. Во-первых, за счет увеличения объемов закупаемого оборудования происходит снижение стоимости. Во-вторых, мы разрабатываем единое типовое техническое задание, благодаря чему выбираем лучшие параметры и характеристик оборудования. К тому же если оборудование одинаковое, можно унифицировать его техническое обслуживание, специалисты могут обмениваться знаниями. И проще закупать запчасти.

- Зарплаты врачей являются предметом невеселых шуток еще со времен «Иронии судьбы». Хотя, когда называется средняя зарплата по краю, сумма получается немаленькой. Но медики говорят, что ее рассчитывают с учетом совместительства и зарплаты главврачей.

- Контроль за исполнением «майских указов» со стороны министерства ведется ежемесячно. Мы выполняем «дорожную карту». Да, конечно, уровень средней заработной платы учитывается не на одну ставку, а с коэффициентом совместительства. Но средний коэффициент совместительства по краю 1,3, а вовсе не две ставки.

Сам по себе уровень зарплаты зависит от сложности выполняемой работы и от функций. К примеру, зарплата хирурга, оперирующего и производящего сложные высокотехнологические операции в медицинском центре третьего уровня, отличается от зарплаты специалиста в учреждении первого уровня или хирурга, ведущего амбулаторный прием. Отличается, конечно, в большую сторону. Но это же понятно.

У нас примерно одинаков уровень зарплат у участковых терапевтов. Но фельдшер, выполняющий функции лечащего врача, будет получать зарплату выше, чем фельдшер, который находится во время приема с участковым врачом.

При этом при определении средней зарплаты по отрасли или учреждению, не учитывается зарплаты главного врача и заместителей. Мониторинг ведется по категориям персонала: врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал без учета руководителей. Это истинная зарплата наших медиков.

- Считается, что наши чиновники оторваны от реалий современной жизни.

- К министерству здравоохранения Пермского края это не имеет отношения. Сама я только год работаю в министерстве, пришла сюда из поликлиники №2, где была главным врачом. А начинала вообще врачом-терапевтом, чем, признаюсь, очень горжусь.

И два новых заместителя министра – Михаил Суханов и Евгений Камкин – в недавнем прошлом тоже были руководителями крупных лечебных учреждений. Михаил Сергеевич до сих пор является оперирующим хирургом.

Да и вообще мы регулярно работаем «в полях». Посещаем лечебные учреждения, встречаемся с коллективами, с советами ветеранов, представителями общественных организаций, которые являются основными «контрольными покупателями услуг».

Благодаря интернету сейчас настолько все прозрачно. И любой житель края может обратиться со своей проблемой и к министру, и к замминистра. Главное – было бы желание. И я всегда благодарю наших пациентов за то неравнодушие, с которым они добиваются улучшения работы нашего здравоохранения.

ВАЖНО!

В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» построены ФАПы в следующих населенных пунктах

1. Большесосновский р-н, с. Петропавловск

2. Большесосновский р-н, с. Полозово

3. Верещагинский р-н, с. Соколово

4. Горнозаводский р-н, п. Промысла

5. Ильинский р-н, с. Кривец

6. Красновишерский р-н, д. Усть-Язьва

7. Краснокамский р-н, п. Фадеята

8. Кунгурский р-н, с. Бым

9. Лысьвенский ГО п. Кумыш

10. Октябрьский р-н, д. Адилева

11. Октябрьский р-н, д. Большой Сарс

12. Октябрьский р-н, д. Русский Сарс

13. Октябрьский р-н, п. Тюш

14. Ординский р-н, с. Шляпники

15. Пермский р-н, п. Нижний Пальник

16. Сивинский р-н, д. Большое Самылово

17. Соликамский р-н, п. Усовский

18. Уинский р-н, с. Усть-Телес

19. Чусовской р-н, п. Комарихинский

20. Бардымский р-н, с. 2- Краснояр

21. Гайнский р-н, п. Харино

22. Косинский р-н, д. Пятигоры

23. Косинский р-н, п. Сосновка

24. Кочевский р-н, д. Хазово

25. Кочевский р-н, п. Мараты

26. Кочевский р-н, п. Усть-Силайка

27. Кудымкарский р-н, д. Лопатина

28. Куединский р-н, с. Рабак

29. Осинский р-н, п. Лесной

30. Пермский р-н, с. Башкултаево

31. Пермский р-н, с. Новоильинское

32. Чайковский р-н, с. Уральское

33. Юрлинский р-н, п. Усть-Березовка

34. Юрлинский р-н, п. Чугайнов Хутор

35. Юсьвинский р-н, с. Архангельское