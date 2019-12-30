2019-12-30T16:10:16+03:00
Общество

Хотите защитить свои законные интересы? Обращайтесь к нотариусу!

В эфире радио поговорили о последствиях юридической безалаберности
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Нотариат – это история про надежность.Нотариат – это история про надежность.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми ( 96.6 FM) вместе с нотариусом Марией Борониной поговорили о последствиях юридической безалаберности.

- Мария Николаевна, насколько верно утверждение, что мы нередко относимся к юридической безопасности очень небрежно, например, подписывая документы «не глядя»?..

- Увы, это так. Давайте я расскажу о результатах очень показательного эксперимента, который провели специалисты Федеральной нотариальной палаты. Девушка на улице, конечно, вызывающая доверие, предлагала подписать два документа, два согласия. Двадцать девять из тридцати человек подписали документ не глядя (!). Тридцатого человека от этого шага уберегла супруга. Да и то, сославшись на то, что «тут много читать», он просто и не подписал документ, но и не прочитал его… То есть. Под видом социологического опроса люди подписали: согласие на усыновление ребенка, согласие на продажу всей принадлежащей человеку недвижимости. Конечно, в нотариальной конторе такое невозможно по определению. Ведь нотариус устанавливает все фактические обстоятельства. То есть осознает ли человек, пришедший все нюансы, понимает ли он фактический характер совершаемых действий, последствия своего выбора. У нотариуса мелочей не бывает…

- Возвращаясь к эксперименту Федеральной нотариальной палаты. Чем на Ваш взгляд можно объяснить произошедшее, почему люди столь неосторожны?

- Однозначно ответить сложно. Тем более что самые «невкусные» пункты согласия находились даже не в конце документа. А на второй, третьей строчке с начала… Конечно, в нотариальной конторе такого произойти не может.

- А в реальной жизни случается, что люди заблуждаются в юридическом характере своих действий, когда подписывают документы?

- Конечно. И в Перми были случаи, когда человек думал, что он взял взаймы, а квартиру заложил, а когда отправился регистрировать ипотеку, выяснилось, что он эту квартиру продал. В суде человек отвечал, что он верил в то,что ничего плохого не может подписать, так как доверял другому участнику сделки. Повторюсь, у нотариуса как раз вот такие вещи невозможны. Ведь нотариус не просто так общается с теми, кто подписывает документы. Не просто так порой несколько раз задает одни и те же вопросы. Убеждается, что вы действительно понимаете суть происходящего и последствия, юридические, а, значит, и фактические, своих действий. Поверьте, нотариус отличит – говорит ли в конторе пожилой человек фразу о том, что он не против подарить свою квартиру или завещать ее заученно, т.е. после внушения или истинно. Бывали случаи, когда мы прямо в офис вызывали правоохранителей. То есть мы отвечаем за все,что происходит в нотариальной конторе.

- То есть, получается, такая социальная функция нотариата…

- Получается так. Например, не зря же именно нотариуса называют «адвокатом после смерти» в части наследственных дел. Именно он – нотариус- пойдет в случае оспаривания со стороны обиженных родственников в суд для того, чтобы объяснить – почему вы решили именно так выразить, например, свою волю…

- То есть нотариус – это своего рода «фильтр», убирающий юридические риски…

- Кроме того, действующий от имени государства и отвечающий за свою деятельность: работой и даже имуществом. Так что нотариат – это история про надежность.

- И в завершение разговора…

- Хочется напомнить, что по любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/

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