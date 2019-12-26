Накануне Нового года в студию Радио «Комсомольская правда» в Перми» ( 96.6 FM) пришел главный новогодний волшебник Пермского края. Такому удивительному гостю слушатели активно писали вопросы, звонили, пели песни, рассказывали стихи… и получали замечательные подарки от Деда Мороза.

- Дедушка Мороз, а борода у тебя настоящая?

- Проверять бороду у Деда Мороза так же опасно, как пламя у Змея Горыныча. В старых песенках борода у меня была из ваты, но сейчас давно уже натуральная, как и все остальное!

- Насколько тяжело перед Новым годом грамотно распределять подарки и пожелания огромному количеству людей?

- Люди получают по заслугам. Никакого распределения нет. Мы же не Собес. Мы дарим радость. Даем человеку надежду. Если вместо надежды он хочет материальное, то и получает материальное.

Главный Дед Мороз Пермского края рассказал, вернется ли к нам большой футбол 00:00 00:00

- Дедушка Мороз, а большой футбол вернется к пермякам в этом году?

- Я боюсь, что этот вопрос не в компетенции новогодних волшебников. Чудеса, конечно, случаются и самое главное – верить в лучшее. Поэтому он обязательно вернется! Я не могу сказать, что в наступающем году, но точно вернется.

- Какой самый трогательный подарок просили у вас взрослые и дети?

- У меня сидел на коленках ребенок, который попросил здоровья для своего больного онкологией братика. Обещать было очень сложно. Я ему сказал: «Все будет. Ты же в это веришь?!». И ребенок ушел успокоенным. Надеюсь, что у братика все сложилось хорошо.

А от взрослых самый правильный запрос на подарок был таким: в этом году одна состоявшаяся тетенька попросила подарить ей голубой елочный шар с белой снежинкой. Это чистый подарок, который дарить очень приятно, а то гаджеты ваши уже поддостали, друзья мои.

Есть такое правило: дарить человеку нужно то, что он никогда себе не позволит. Приобрести что-то дорогостоящее на свой вкус может только сам человек, ты просто не угадаешь. А вот подарить какую-то мелочь, приятность, вот это да!

- У жителей Пермского края проводился опрос, какой подарок они бы хотели получить на Новый год. Удивительно, но многие желают тепла, улыбок и ничего материального.

- Это закономерно: мы стали отдаляться друг от друга. Даже находясь в одном помещении, мы залипаем в гаджетах. Мы перестаем разговаривать. Количество одиноких людей выросло в разы, поэтому душевное тепло сейчас в большом дефиците.

- Дедушка, а тяжело рисовать узоры на стекле? Они ведь такие красивые! Где ты черпаешь вдохновение?

- Это моя любимая работа. А вдохновение… да вы посмотрите, где мы живем! Какая красота и природа уральская вокруг. Мы живем в самом прекрасном месте планеты: у нас зима-зима, а лето-лето. Правда, иногда случаются перерывы, но зима еще обязательно будет!

- Расскажите о правилах жизни Деда Мороза?

- Первое мое правило работает для всех: будь самим собой. Ведь мы так часто в последнее время стали притворяться и подстраиваться. Второе – это, безусловно, здоровый образ жизни. Пейте ароматный чай, ходите пешком, вдыхайте свежий воздух полной грудью и тогда наш легкий 30-градусный морозец покажется вам вполне себе ничего!

- А сам-то ты чего хочешь на Новый год, Дедушка Мороз?

- Я хочу получить в подарок блеск детских глаз, тепло, улыбки, чистые открытые положительные эмоции! Чтобы взрослые дядьки в пиджаках возвращались обратно в детство и показывали свои радостные эмоции! А вообще, я больше сам люблю дарить. Вы замечали, что когда сам даришь подарки, то больше приятностей получаешь?

Прощаясь, главный Дедушка Мороз Пермского края поздравил пермяков:

- Друзья мои! Я хочу, чтобы в наступающем Новом году вы были здоровы и счастливы! А еще я желаю вам радости большой и чистой, как слон после бани!

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